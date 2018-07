Wie sich die Energiebranche gegen Google und Facebook durchsetzen will

Kunden haben mehr Macht als früher

Denn Digitalisierung bringt auch Kunden eine neue Macht und daher müssen sich Unternehmen immer mehr überlegen, wenn sie Kunden behalten möchten. Die Vielfalt und Transparenz über Stromtarife und –angebote lässt diese nämlich je nach Bedarf ihre Tarife wechseln. Es gibt sogar bereits eigene Start-ups in Österreich, die darauf spezialisiert sind, immer neue Angebote am Markt zu beobachten und dann automatisiert auf den günstigsten Tarif zu wechseln. Auch Dienste wie Amazon Prime setzen mit der Lieferung von Paketen binnen 24 Stunden und der Vielfalt des Angebots hohe Standards. „Unternehmen werden dadurch gezwungen, noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen“, heißt es in der Analyse zum Energiemarkt.

Neben dem Chatbot „BotTina“ bei Wien Energie hat etwa auch die Salzburg AG mit einem eigenen WhatsApp-Channel moderne Wege bei der Kundenkommunikation gewählt. Doch das Kerngeschäft wird nicht nur durch die Digitalisierung bedroht, sondern auch die Energiewende und Dezentralisierung bringt zahlreiche Änderungen mit sich. In Österreichs "Smart Grid Modellgemeinde" Köstendorf in Salzburg wird bereits seit 2013 erprobt, wie Elektroautos und Waschmaschinen den eingespeisten Strom von Photovoltaik-Anlagen nutzen können und wie ein intelligenter, regelbarer Trafo im Ortskern den produzierten Strom an diejenigen verteilt, die ihn gerade brauchen.