E-Auto laden mit 100 % Ökostrom: So einfach geht’s an Wien Energie-Ladestationen

19.05.2025

In Wien elektrisch mobil sein war noch nie so einfach: Über 2.200 öffentlich zugängliche Wien Energie-Ladestellen mit 100 % Ökostrom ermöglichen schnelles, kostengünstiges und umweltfreundliches Aufladen von Elektroautos. Wien Energie betreibt ein engmaschiges E-Ladenetz im Großraum Wien - und erweitert es kontinuierlich.

Über eine Million Ladevorgänge an Wien Energie-Ladestellen im Jahr 2024 bestätigen: E-Mobilität erfreut sich zunehmend an Beliebtheit. Durch ein durchdachtes, engmaschiges Ladenetz macht Wien Energie den Umstieg aufs Elektroauto einfach und sorgt mit einem kontinuierlichen Ausbau im Großraum Wien dafür, dass Ladeinfrastruktur genau dort verfügbar ist, wo sie gebraucht wird. So ergänzen bis Ende des Jahres 900 weitere Wien Energie-Ladestellen das Angebot, darunter vier neue Schnellladeparks. Dort können bis zu 400 kW Leistung und somit bereits heute über 300 Kilometer Reichweite in nur 15 Minuten geladen werden.

E-Autos laden mit Ökostrom: Zuverlässige Versorgung vom Grätzl bis zum Verkehrsknotenpunkt An über 2.200 öffentlich zugänglichen Ladestellen tanken Elektroautofahrer*innen in und um Wien 100 Prozent Ökostrom - in der Innenstadt, in den Außenbezirken, bei Tag und bei Nacht. Die Ladeinfrastruktur wird dabei optimal auf den Alltag der Wiener*innen abgestimmt und ermöglicht auch nachts komfortables Laden: von 22:00 Uhr bis 08:00 Uhr kann an Wien Energie-Ladestellen der Gruppen City und Spot ganz in Ruhe über die Nacht hinweg gestanden und geladen werden – perfekt für einen entspannten Start in den Tag. Die nächste freie Ladestelle ist dabei ganz einfach über die kostenlose Wien Energie Tanke-App zu finden.

An den E-Ladestationen von Wien Energie kann Tag und Nacht das Elektroauto aufgeladen werden. © Wien Energie/ Max Kropitz

E-Autos laden in Wien: Volle Transparenz mit den kWh-Tarifen von Wien Energie Die Tanke kWh-Tarife von Wien Energie gehören zu den günstigsten am Markt. Damit alle Elektroautofahrer*innen die volle Kostenübersicht und Kontrolle haben, rechnet Wien Energie einfach und transparent in Kilowattstunden ab. Der Preis ist dabei an allen Wien Energie-Ladestellen derselbe, unabhängig von der Ladegeschwindigkeit (AC-/DC-Ladestationen). Zusätzlich profitieren Wien Energie Tanke-Kund*innen von über 18.000 Partner-Ladestellen in ganz Österreich.