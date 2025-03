Executive MBA Life Science & Health Care Management: Gestalten Sie die Zukunft mit

In kaum einem anderen Forschungsbereich gab es in den vergangenen Jahren so tiefgreifende Entwicklungen wie in den Life Sciences.

Obwohl die Bereiche Life Science und Health Care Management eng miteinander verbunden sind, verfolgen sie dennoch unterschiedliche Schwerpunkte und Zielsetzungen. Während sich Health Care Management im engeren Sinne auf die medizinische Dienstleistungsebene – also die konkrete Versorgung von Patient:innen – konzentriert, umfasst der Bereich Life Science ein deutlich breiteres Spektrum. Einerseits geht es hier um die Erforschung von Leben und Gesundheit, die zahlreiche Disziplinen wie Medizin, Biologie, Biochemie und Genetik vereint. Andererseits gewinnen innovative medizinische Verfahren, Geräte und Technologien – etwa Selbstdiagnose-Tools für Smartphones – zunehmend an Bedeutung. Die dynamische Entwicklung dieses Sektors unterstreicht seine wachsende wirtschaftliche Relevanz, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa.

Die Veränderungen im Gesundheitssektor schaffen nicht nur neue Herausforderungen, sondern eröffnen auch spannende Chancen. Um den komplexen Anforderungen in einem dynamischen Ökosystem gerecht zu werden, müssen Fachkräfte mit einem breiten Verständnis und interdisziplinären Fähigkeiten ausgestattet werden. Der Executive MBA Life Science & Health Care Management der WU Executive Academy bietet Ihnen genau das Wissen und die Werkzeuge, um die Zukunft des Gesundheitsmanagements aktiv mitzugestalten.

An der Schnittstelle zwischen dieser innovativen Disziplin und dem etablierten Gesundheitsmanagement entsteht aktuell ein vielschichtiges Ökosystem – geprägt von neuen Akteur:innen, veränderten Rahmenbedingungen und frischen Spielregeln. Was es braucht, um sich in dieser Dynamik erfolgreich zu positionieren und die Zukunft der Gesundheitsversorgung aktiv mitzugestalten, erklärt WU-Public-Management-Experte Jurgen Willems. Gemeinsam mit der WU Executive Academy hat er den Executive MBA Life Science & Health Care Management ins Leben gerufen.

Life Science: Die treibende Kraft für die Zukunft des Gesundheitsmanagements

Die dynamische Entwicklung der Life Sciences bildet das Fundament für eine nachhaltige und zukunftssichere Gesundheitsversorgung – insbesondere vor dem Hintergrund wachsender ökonomischer Anforderungen. Neue Akteur:innen betreten die Bühne: Neben Ärzt:innen, etablierten Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen gewinnen Start-ups, IT-Unternehmen, Venture-Capital-Geber und Beratungsfirmen an Einfluss. Diese Transformation erfordert eine kontinuierliche Anpassung der politischen Rahmenbedingungen.

Laut Jurgen Willems, Professor für Public Management und Governance an der WU Wien, rückt dabei vor allem die hybride Zusammenarbeit in den Mittelpunkt: „Es eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten in einem komplexen Ökosystem, in dem Krankenhäuser, Forschungsinstitutionen, IT-Spezialist:innen und private Unternehmen eng miteinander kooperieren. Das Potenzial ist dabei nahezu grenzenlos. Umso wichtiger ist es, Spielregeln zu erlernen, Zusammenhänge zu verstehen und Business-Opportunities gezielt zu nutzen.“

Life Sciences & Health Care Management vereint – Ihr Studium an der WU Executive Academy

„Genau aus diesem Grund haben wir den neuen Executive MBA Life Science & Health Care Management als Spezialisierung unseres renommierten Vienna Executive MBA-Programms entwickelt“, erklärt Jurgen Willems, der wissenschaftliche Leiter des neuen englischsprachigen Studiengangs. Willems leitet zudem seit vielen Jahren den deutschsprachigen Executive MBA Health Care Management, der sich gezielt auf das Management von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen konzentriert.

„Die internationale Spezialisierung Life Science & Health Care Management des Vienna Executive MBA kommt genau zur richtigen Zeit“, erklärt er. „In diesem dynamischen Bereich gibt es zahlreiche wegweisende Entwicklungen, und die Nachfrage nach einem umfassenden Verständnis des gesamten Ökosystems „Gesundheitsmanagement“ wächst stetig.“ Besonders entscheidend sei die enge Verzahnung von Health Care Management und Life Sciences. „Lange Zeit wurden diese beiden Bereiche getrennt betrachtet oder zumindest nicht als zusammenhängendes Ökosystem wahrgenommen.“ Doch nun rücken sie zunehmend zusammen – mit dem Ziel, Innovationen schneller und effizienter in die Praxis zu überführen.

Interdisziplinäre Synergien im Health Care Management Studium nutzen

Das MBA-Studium Life Science & Health Care Management richtet sich dabei an eine vielfältige internationale Zielgruppe – darunter Ärzt:innen, Forscher:innen, IT-Expert:innen sowie Fachkräfte aus Pharmaunternehmen und Start-ups. Ebenso spricht das Programm Entscheidungsträger:innen aus Ministerien und Think-Tanks an. Ziel ist es, Expert:innen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen, die bislang in getrennten Bereichen agiert haben, um gemeinsam innovative Lösungen aus einer ganzheitlichen Perspektive zu entwickeln.

Die Vernetzung der vielfältigen Akteur:innen innerhalb des Ökosystems ist ein zentrales Anliegen des MBA-Studiums. Der interdisziplinäre Austausch bietet nicht nur kreative Impulse, sondern schafft auch wirtschaftlichen Mehrwert. „Unser Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen, die sich in ihrem beruflichen Alltag vielleicht nie begegnen würden“, erklärt Jurgen Willems. Ein eigens konzipierter Kurs, der sich intensiv mit der Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams auseinandersetzt, ist daher ein zentraler Bestandteil des Curriculums. Dieser Kurs fördert gezielt die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten der Teilnehmenden und bereitet sie so optimal auf die komplexen Herausforderungen eines vernetzten Gesundheitsökosystems vor.

Internationale Ausrichtung des Executive MBA Life Science & Health Care Management

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Executive MBA Life Science & Health Care Management ist seine internationale Ausrichtung. Das Studium wird auf Englisch unterrichtet und richtet sich an Teilnehmende aus ganz Europa, mit besonderem Fokus auf den CEE-Raum. „Österreich entwickelt sich zunehmend zu einem Hub für Life Sciences“, betont Jurgen Willems. Der neue Studiengang der WU Executive Academy kann dazu einen entscheidenden Beitrag leisten.

Verknüpfung von Makro- und Mikroebene für ganzheitliche Lösungen im Gesundheitsmanagement

Das Studium im Bereich Life Science & Health Care Management besticht zudem durch seine Vielschichtigkeit: Während viele andere Programme sich auf einzelne Sektoren des Gesundheitsmanagements fokussieren, vereint das Health Care Management-Studium an der WU Executive Academy auf einzigartige Weise Forschung, Praxis und Governance.

Im Fokus steht dabei das Zusammenspiel zwischen Top-Down-Strategien auf der Makroebene und Bottom-Up-Initiativen auf der Mikroebene.

Auf der Makroebene werden zentrale Themen wie Public Health, Governance und Policy behandelt – also die wesentlichen Rahmenbedingungen, die das Gesundheitswesen prägen. „Wir betrachten das Ökosystem aus der Vogelperspektive und analysieren die politischen und wirtschaftlichen Grundlagen, die es beeinflussen“, erklärt Jurgen Willems. Auf der Mikroebene geht es hingegen um die konkrete Zusammenarbeit in Teams und Organisationen. Die Kombination dieser beiden Perspektiven befähigt die Teilnehmenden, wichtige Brücken für das gesamte Gesundheitsökosystem zu schlagen. Von der politischen Ebene über die Forschung bis hin zur praktischen Umsetzung in der Patientenversorgung.

Studium im Health Care Management: Wandel aktiv gestalten

Die Zeit drängt: Innovative Lösungen im Gesundheitsmanagement müssen dringend gefunden, bewertet und umgesetzt werden. Der technologische Fortschritt, die demografische Entwicklung und die wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen beschleunigen den Wandel im Gesundheitssektor immer weiter.

„Die Erwartungen der Menschen steigen kontinuierlich, während die Ressourcen begrenzt sind“, erklärt Jurgen Willems. Daher ist das Executive MBA-Studium Life Science & Health Care Management weit mehr als eine klassische Management-Ausbildung. „Viele Fachkräfte im Gesundheitsmanagement handeln aus einer tiefen Überzeugung heraus: Sie möchten die Gesundheit der Menschen verbessern und einen nachhaltigen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen“. Dieser Purpose-Driven Leadership-Ansatz ist ein zentrales Element des Programms. „Wer die Zukunft des Gesundheitswesens aktiv mitgestalten möchte, findet hier die notwendigen Perspektiven, um Wandel erfolgreich voranzutreiben.“

Machen Sie den nächsten Schritt, prägen Sie die Zukunft des Life Science & Health Care Managements – und sichern Sie sich bis zum 31. März 10 % Rabatt auf die Teilnahmegebühr! Alle Infos zum Programm finden Sie hier.