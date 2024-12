Happy New You – Der Leadership Boost für 2025

Mit den richtigen Leadership-Vorsätzen kann diese – zugegebenermaßen nicht ganz leichte – Übung gelingen. Worauf es im neuen Jahr ankommt und welche die wichtigsten Vorsätze für Führungskräfte und ihre Teams sein sollten, erläutert die WU Executive Academy.

Teil 1: Leading Myself – was für mich wichtig ist

Bei Neujahrsvorsätzen ist es wie bei allen anderen Veränderungsprozessen auch: Man sollte zuallererst bei sich selbst beginnen – und das gilt ganz besonders für erfolgreiches Leadership. Drei Vorsätze, die Self-Leadership stärken:



Self-Leadership-Vorsatz #1: Denkt wie ein Unternehmer

Löst euch von Routinen und denkt lösungsorientiert. Analysiert Probleme genau, hinterfragt den Status quo und reflektiert regelmäßig, was ihr aus Projekten gelernt habt. Der Schlüssel liegt in der Offenheit für Neues – sei es durch Networking, inspirierende Hobbys oder den Blick über den Tellerrand.



Self-Leadership-Vorsatz #2: Werdet zu einer Führungskraft, die bereichsübergreifend agiert

Erfolgreiche Führungskräfte denken nicht in Silos. Baut strategische Beziehungen zu Stakeholdern auf und investiert bewusst Zeit in wertvolle Führungskräfte aus anderen Teams. So schafft ihr eine Grundlage für nachhaltige Zusammenarbeit und Erfolg.



Self-Leadership-Vorsatz #3: Lernt aus Fehlentscheidungen der Vergangenheit

Analysiert Entscheidungen, die nicht wie geplant verliefen. Was waren die zugrunde liegenden Annahmen? Was habt ihr daraus gelernt? Diese Reflexion hilft euch, zukünftige Entscheidungen bewusster und erfolgreicher zu treffen.



Teil 2: Leading the team – was das Team braucht

Neben Self-Leadership ist es aber genauso wichtig, sich zu überlegen, was Führungskräfte konkret tun können, um für ihre eigenen Teams oder ihre Führungskollegen da zu sein und sie optimal zu unterstützen – vor allem in besonders herausfordernden Zeiten. Hier drei Vorsätze, mit denen ihr Zusammenarbeit und Resilienz fördert:



Team-Leadership-Vorsatz #1: Unterstützt euer Team gerade in unsicheren Zeiten

Lenkt den Fokus auf Chancen statt Risiken, teilt eure Erfahrungen aus früheren Herausforderungen und ermutigt euer Team, innovativ und eigenverantwortlich zu handeln. So stärkt ihr Vertrauen und Resilienz in Zeiten von Veränderung und Komplexität.



Team-Leadership-Vorsatz #2: Meistert die drei größten Herausforderungen der hybriden Arbeitswelt

Koordiniert gemeinsame Bürotage für wichtige Teamaktivitäten, gestaltet das Büro als „Smart Space“ für Zusammenarbeit und Innovation, und setzt auf Remote Leadership, das Vertrauen, klare Kommunikation und individuelle Unterstützung fördert. So schafft ihr eine produktive und wertschätzende Arbeitskultur.



Team-Leadership-Vorsatz #3: Schafft eine Teamkultur, in der alle ihre Meinungen äußern, aber auch zuhören können

Fördert eine Teamkultur, in der sich alle angstfrei äußern können. Etabliert feste Formate wie kurze Feedbackrunden oder „Espresso-Talks“, um Raum für Austausch und gegenseitige Wertschätzung zu schaffen. So stärkt ihr Innovation, Inklusion und die Motivation des Teams.

Das vollständige Whitepaper kostenlos herunterladen

Diese Tipps sind nur der Anfang. Im Whitepaper „Leadership 2025: Die 11 besten Neujahrsvorsätze, um Ihr Team und sich selbst zu verändern“ findet ihr noch mehr inspirierende Vorsätze und Einblicke, die euch helfen, 2025 zu einem erfolgreichen Jahr für euch und euer Team zu machen. Alle Tipps werden im Whitepaper ausführlicher erläutert und bieten euch wertvolle Anregungen für eure Führungspraxis.

Hier könnt ihr das Whitepaper der WU Executive Academy gratis herunterladen.