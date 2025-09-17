Die digitale Transformation ist längst kein Schlagwort mehr, sondern eine Realität, die Unternehmen branchenübergreifend vor konkrete Herausforderungen stellt. Denn Netzwerke sind das Rückgrat für Cloud-Services, Kommunikation, IoT, Security-Lösungen und hybride Arbeitsmodelle.

Laut einer Studie planen 87 % der Unternehmen, ihre Netzwerkinfrastruktur innerhalb der nächsten zwei Jahre grundlegend zu modernisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch futurezone.at berichtet regelmäßig über die steigende Komplexität von Netzwerken und den Bedarf an vereinheitlichtem, automatisiertem Netzwerkmanagement – insbesondere im Zuge von 5G, Edge Computing (Datenverarbeitung direkt am Entstehungsort) und Industrie 4.0.

Klassische Netzwerke mit manuell verwalteten Komponenten stoßen dabei schnell an ihre Grenzen. Gefragt sind intelligente, skalierbare Lösungen, die technisch überzeugen und zugleich wirtschaftlich sind. Hier setzt Omada von TP-Link an.