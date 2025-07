OneOdio Focus A6: Günstige Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

OneOdio, der weltweit führende Anbieter professioneller und Consumer-Audioprodukten, kündigte die Markteinführung der neuen Over-Ear-Kopfhörer Focus A6 an. Zum Preis von nur 69,99 US-Dollar (in Nordamerika) vereinen die Focus A6 durchdachtes Design mit einer vielseitigen Ausstattung – darunter hybride aktive Geräuschunterdrückung, LDAC- und Hi-Res-zertifizierter Klang, app-basierte Anpassungsmöglichkeiten und eine Akkulaufzeit von bis zu 75 Stunden. Entwickelt für Alltagsnutzer:innen, die sowohl Wert auf Leistung als auch auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen, bieten die Focus A6 eine überzeugende Option im Segment der erschwinglichen ANC-Kopfhörer. Die Focus A6 sind weltweit ab dem 7. Juli erhältlich – zum Preis von 75,99 Euro in der EU. Verbraucher:innen können zwischen zwei eleganten Farboptionen wählen: Midnight Black (Mitternachtsschwarz) und Ivory Blush (Elfenbein).

Erstmals führt OneOdio eine eigene App-Steuerung ein, mit der Nutzer:innen ihr Hörerlebnis individuell gestalten können – dank benutzerdefinierter und voreingestellter EQ-Modi, der Auswahl zwischen vier Hörszenarien (aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus, Normalmodus und Windgeräuschreduzierung), Firmware-Updates sowie der problemlosen Ortung ihrer Kopfhörer.

Im Zentrum der Focus A6 steht eine fortschrittliche hybride aktive Geräuschunterdrückung (bis zu -48 dB), die durch ein Zwei-Mikrofon-System mit Feedforward- und Feedback-Mikrofonen unterstützt wird und Umgebungsgeräusche intelligent ausblendet. In Kombination mit ENC (Umgebungsgeräuschunterdrückung) und einem KI-gestützten Anrufalgorithmus sorgen die A6 selbst in lauten Umgebungen für eine kristallklare Gesprächsqualität.