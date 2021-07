Produkttest: So vielseitig und elegant ist die HUAWEI Watch 3 Pro

02.07.2021

Sport, Freizeit, Berufsalltag: Die HUAWEI Watch 3 Pro ist ein vielseitiger Alleskönner im eleganten Design. Wir durften sie testen

Eine Uhr ist nicht nur ein praktischer Alltagsbegleiter, sondern in vielen Fällen auch ein persönlicher Lieblingsgegenstand. Wir haben jedenfalls einen neuen Favoriten, der sehr viel mehr kann als bloß die Uhrzeit anzuzeigen: Die HUAWEI Watch 3 Pro, die wir ausführlich testen durften. Was sticht besonders heraus? Akkulaufzeit: Bis zu 3 Wochen ohne Aufladen Handy aufladen, Kopfhörer aufladen, Laptop und Tablet aufladen – es gibt schon genügend Alltagsgegenstände, denen rasch der Akku ausgeht. Täglich daran denken müssen, auch noch die Uhr ans Ladegerät zu hängen – uff! Bei der HUAWEI Watch 3 Pro bleibt das eine unbegründete Sorge: Im Smart Modus hält der Akku bis zu fünf Tage, im Modus für ultralange Akkulaufzeit sogar bis zu drei Wochen. 1 Für uns definitiv ein Highlight!

Die Uhr, die auf Sie schaut Eine Uhr, die dabei helfen soll, ein gesünderes Leben zu führen? Was vor wenigen Jahren noch wie entfernte Zukunftsmusik geklungen hat, ist bei der HUAWEI Watch 3 Pro ein zentrales Feature.

Dass Bewegung, Ernährung und Schlaf die Grundlage für ein ausgewogenes Leben mit mehr Wohlbefinden bilden, ist kein Geheimnis. Die Smartwatch agiert als intelligenter Gesundheitsmanager, der zahlreiche Vitalparameter im Blick behält: Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung und Schlafqualität werden beobachtet und analysiert. Die HUAWEI TruSleep-Technologie überwacht und bewertet die Schlafqualität, die Herzfrequenz sowie die Schlafatemqualität. So erhält man Schlafberichte, die dabei helfen, die Schlafqualität zu verbessern. Die HUAWEI TruRelax-Technologie hilft zusätzlich dabei, Stress abzubauen, in dem sie die Herzfrequenzvariabilität aufzeichnet und Auskunft über das Stresslevel gibt. Ein Temperatursensor misst sogar die Körpertemperatur, um mögliche Anzeichen für Unwohlsein und Fieber besonders früh zu erkennen. 2 Gerade für SportlerInnen ist die Smartwatch praktisch: Durch eine kontinuierliche Herzfrequenzmessung lassen sich ganz einfach Unterschiede zwischen Ruhephasen und Höchstleistungen mitverfolgen. Über 100 verschiedene Workout-Modi motivieren zu regelmäßiger Bewegung. Falls es zu einem Sturz kommt, ist die Smartwatch der Helfer in der Not: Mit der intelligenten Sturzerkennung wechselt die HUAWEI Watch 3 Serie direkt in den Notfall-Modus und benachrichtigt einen angegebenen Notfallkontakt.3

Ein schicker Begleiter für jeden Anlass Klassische Sportuhren gibt es zuhauf – die HUAWEI Watch 3 Pro macht aber nicht nur auf dem Laufband eine gute Figur, sondern ist dank zeitlosem Design ein modisches Accessoire für jeden Anlass.

Mit einem 1,43 Zoll großen OLED-Touchscreen, einem Gehäuse aus 316L-Edelstahl und widerstandsfähigem Saphirglas macht sich die Smartwatch im Business-Kontext genauso gut wie beim lockeren Kaffee-Date mit Freunden. Das Armband in Lederoptik ist elegant und angenehm zu tragen, das Ziffernblatt lässt sich personalisieren: Über 30 verschiedene vorinstallierte Ziffernblätter stehen zur Auswahl.

Bekanntlich betrifft gutes Design nicht nur die Ästhetik, sondern auch die Funktionalität – und auch die Bedienung der HUAWEI Watch 3 Pro läuft intelligent und reibungslos. Das Herzstück ist die rotierbare Krone, auch im Menü kann ganz intuitiv geblättert und gezoomt werden.

Handy, Terminkalender, Uhr und noch mehr Schon nach kurzer Zeit ist die Smartwatch nicht mehr vom Handgelenk wegzudenken: Musik (bis zu 16 GB Speicherplatz für die Lieblingsplaylist!) Termine, Anrufe, Social-Media-Benachrichtigungen und mehr sind stets nur einen Blick entfernt. Dank integrierter eSIM-Technologie ist die Smartwatch ein eigenständiges Kommunikationsgerät – auch ohne Handy in der Nähe. Ein besonders interessanter Nebeneffekt, der uns beim Testen aufgefallen ist: Durch das Tragen der HUAWEI Watch 3 Pro sinkt die Bildschirmzeit am Smartphone. Ob es „etwas Neues“ gibt, sagt die Uhr von selbst – so entfallen viele unnötige Griffe zum Handy, die häufig in gedankenlosem Scrollen münden. Übrigens: Auch NutzerInnen von iOS- oder Android-Geräten können die neue Huawei Watch 3 Serie unkompliziert und schnell mit ihren Smartphones koppeln und verwenden, indem sie die HUAWEI Health App aus dem jeweiligen App-Store downloaden. Mit der Huawei Watch 3 Serie wird die Huawei AppGallery nun auch auf Smartwatches verfügbar – so lassen sich jederzeit und vom Handgelenk aus neue Apps und Spiele installieren.

Unser Fazit Langlebiger Akku, mehr Motivation für Bewegung, schickes Design und praktischer Alltagsbegleiter: So schnell geben wir die HUAWEI Smartwatch nicht mehr zurück! Pssst: Von 5. Juli bis 25. Juli gibt es aktuell die HUAWEI FreeBuds Pro kostenlos dazu.

Preise und Verfügbarkeit Toggle Infobox Huawei Watch 3 Active Edition: Unverbindlicher Richtpreis: 369 Euro

Verfügbare Farben: Black Steel mit schwarzem Armband aus Fluorelastomer

Verfügbarkeit: Ab sofort Huawei Watch 3 Classic Edition: Unverbindlicher Richtpreis: 399 Euro

Verfügbare Farben: Silver Steel mit braunem Armband aus Leder

Verfügbarkeit: Ab sofort Huawei Watch 3 Pro Classic Edition: Unverbindlicher Richtpreis: 449 Euro

Verfügbare Farben: Titanium mit braunem Armband aus Leder

Verfügbarkeit: Ab sofort Huawei Watch 3 Pro Elite Edition: Unverbindlicher Richtpreis: 599 Euro

Verfügbare Farben: Titanium mit Armband aus Titanium

Verfügbarkeit: Ab sofort Neben der neuen Huawei Watch 3 Serie gehören noch weitere spannende Produkte zu den Sommerneuheiten von Huawei, wie etwa das Allrounder-Tablet Huawei MatePad 11 mit 120Hz FullView-Display, die Huawei FreeBuds 4 Kopfhörer mit Open Fit Active Noise Cancellation 2.0, sowie die beiden High-End Monitore Huawei MateView und Huawei MateView GT. * Beim Kauf einer Huawei Watch 3 I Watch 3 Pro gibt es die Huawei FreeBuds Pro im Aktionszeitraum vom 5. Juli bis 25. Juli kostenlos dazu. Das Angebot gilt in Österreich nur bei teilnehmenden Handelspartnern, bis auf Widerruf und nur solange der Vorrat reicht.