Strom sparen: Tipps für einen geringeren Energieverbrauch im Haushalt

Das Thema Energieersparnis spielt laut einer 2023 veröffentlichten Umfrage von ImmoScout24 in der großen Mehrheit der österreichischen Haushalte eine Rolle. 88 Prozent der insgesamt 1.000 Befragten gaben an, bewusst Strom zu sparen. Wie hoch diese Ersparnis ausfällt, hängt von den genutzten Maßnahmen ab. Ein hohes Sparpotenzial bietet eine Photovoltaikanlage.

Eine PV-Anlage installieren und Strom sparen – geht das?

Die ImmoScout24-Umfrage zeigte, dass Hausbesitzer neben Personen über 50 Jahren zu den „Hauptenergiesparern“ in Österreich gehören. Um Strom zu sparen, bieten sich in einem Einfamilienhaus verschiedene Maßnahmen an, darunter der Umstieg auf Solarenergie.

Die Entscheidung, eine PV-Anlage zu installieren, ermöglicht im Jahr eine Ersparnis von bis zu 30 Prozent der gesamten Energiekosten. Der exakte Wert hängt von mehreren Faktoren ab. Neben der Größe der Photovoltaikanlage achten die Käufer auf deren maximale Leistung und die Positionierung.