Walter Temmer und Benjamin Bansal: Digitale PR als echter Gamechanger

Warum digitale PR unverzichtbar ist

Wer heute nach einem Produkt oder einer Dienstleistung sucht, geht in der Regel direkt ins Internet – oft auf Google. Unternehmen, die dort mit glaubwürdigen Inhalten präsent sind, haben einen klaren Vorteil. Digitale PR sorgt dafür, dass potenzielle Kunden auf Berichte, Interviews oder Erwähnungen in renommierten Medien stoßen, statt auf bloße Werbeanzeigen.

Ob Artikel in Fachzeitschriften, redaktionelle Erwähnungen, Interviews, Produkttests oder Advertorials, die wie authentische Beiträge eines Magazins wirken: Diese Form der Kommunikation wird als glaubwürdig und informativ wahrgenommen. Dazu kommen Möglichkeiten wie TV-Auftritte, die langfristig online abrufbar bleiben, Einladungen zu Podcasts oder Radioshows oder sogar Auftritte in Formaten bekannter YouTuber. Solche Inhalte lassen sich nahtlos auf der eigenen Website oder in Social-Media-Kanälen integrieren und werden so Teil der langfristigen Unternehmenskommunikation.