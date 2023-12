10 Streaming-Tipps um die Feiertage zu überstehen

© © 2023 Netflix, Inc. | The ULULU Company | Amazon Studios

Ob moderne Märchen, Superhelden-Epen oder fesselnde Dokus - hier ist für jeden etwas dabei.

Während im TV die Weihnachtsklassiker rauf- und runterlaufen, kann man an den Feiertagen auch mit so manchen Streaming-Highlights zur Ruhe kommen. Damit man nicht lange suchen muss, haben wir ein paar Streaming-Empfehlungen für die bekanntesten Plattformen zusammengestellt: Disenchantment (Netflix) Die von Simpsons-Schöpfer Matt Groening geschriebene Zeichentrickserie endete vergangenen Herbst nach 5 Staffeln. Ob es sich dabei um ein Happy End handelt, sei dahingestellt. Das satirische Märchen rund um eine Prinzessin wider Willen, einen Dämon und einen Elfen bietet mit einer durchschnittlichen Folgenlänge von 20 Minuten jedenfalls amüsante, kurzweilige Unterhaltung - auch und vor allem für große Kinder.

The Crown (Netflix) Wem dann doch der Sinn nach einem realen Königreich steht, wird bei Netflix’ “The Crown” fündig. Auch wenn die Serie oft nur vage historische Ereignisse in die Handlung einfließen lässt, so ging für Fans des britischen Königshauses mit den letzten Folgen des Dramas Mitte Dezember eine Ära zu Ende. Das Serienfinale ist jedoch historisch gesehen ein Neubeginn: Zum Schluss dreht sich alles um die aufkeimende Liebesbeziehung zwischen Prince William und Kate Middleton in ihrer College-Zeit in den frühen 2000er-Jahren.

Red, White & Royal Blue (Amazon Prime) Ein ganz und gar fiktiver Royal-Film begeisterte in diesem Jahr nicht nur die LGBTQ-Community. In der romantischen Komödie, basierend auf dem gleichnamigen Roman „Red, White & Royal Blue“ von Casey McQuiston, finden über Umwege der britische Prinz “Henry” und Alex, der Sohn der ersten US-Präsidentin, als Liebespaar zusammen. Die Liebeskomödie wurde von Kritiker*innen hochgelobt, da sie sich kaum Klischees bediene. Laut Amazon gehört der Film zu den 3 meistgesehenen Rom-Coms des Streaming-Anbieters.

Das Rad der Zeit (Amazon Prime) Weniger Kitsch und dafür umso mehr Action findet man dagegen in der Serienadaption des Fantasy-Romanzyklus von US-Schriftsteller Robert Jordan. In der bisher 2 Staffeln umfassenden Serie begibt man sich als Zuschauer*in das abgelegene Dorf Emondsfeld in Andor. Als sich die friedlichen Bewohner*innen gerade auf ihr Erntedankfest vorbereiten, bekommen sie plötzlich unerwartet Besuch von einer Magierin und ihrem Diener. Die von Rosamunde Pike (“Gone Girl”) gespielte Magierin Moiraine sucht die Reinkarnation eines Drachens, welcher sowohl zur Zerstörung als auch zur Rettung der Welt fähig ist. Sie vermutet, dass der Drache in ein*er der Dorfbewohner*innen wiedergeboren wurde. Eine lange Abenteuerreise nimmt ihren Anfang - Robert Jordans Fantasy-Zyklus umfasst 15 Bände.

Indiana Jones und das Rad des Schicksals (Disney Plus) Ein anderes Rad dreht sich dagegen bei Indiana Jones - nicht das der Zeit, sondern das des Schicksals. Der 5. Indiana Jones-Teil konnte zwar so manche*n Kinokritiker*in im vergangenen Sommer nicht ganz überzeugen, dennoch ist der Blockbuster ein würdiger Abschluss der legendären Abenteuerfilmreihe. Man könnte über die Feiertage ja auch noch die anderen Teile schauen.

Percy Jackson and the Olympians (Disney Plus) Fans der Percy Jackson-Fantasy-Bücher können sich auf die filmische Neuauflage in Serienform freuen. Die beiden Filmadaptionen der Geschichte rund um den Schüler Percy Jackson, der eines Tages auf seine göttlichen Fähigkeiten stößt, konnten vor 10 Jahren nicht an den Kinokassen überzeugen. Nun soll das actionreiche, an die griechische Mythologie angelehnte Abenteuer als Serie überzeugen und sich mehr an die Buchvorlage halten.

MerPeople (Netflix) Dass mythologische Wesen die Menschheit bis heute begeistern, zeigt die Subkultur des “Mermaiding”. Davon handelt auch die Doku-Serie “MerPeople”. In 4 Teilen taucht man als Zuschauer*in in eine bunte Welt voller Plastik-Meerjungfrauflossen, hartem Unterwassertraining und vielen persönlichen Geschichten ein. Hinter der schillernden Fassade verstecken sich traurige Schicksale und menschliche Abgründe. Bei Events wie Mermaid-Conventions und Schönheitswettbewerben abseits der gesellschaftlichen Norm treffen Menschen aller sozialen Schichten aufeinander. Was sie vereint: die Liebe zu ihrer Meerjungfrauenflosse.

How to become a Cult Leader (Netflix) Während für Außenstehende die “Mermaiding”-Subkultur vielleicht wie eine Sekte erscheint, hat Netflix eine facettenreiche Doku-Reihe über tatsächliche Sekten bzw. ihre Anführer*innen produziert. Im Originalton von Peter Dinklage (“Game of Thrones”) erzählt, erhalten die Zuschauer*innen eine ironisch gemeinte „Schritt-für-Schritt-Anleitung“, wie man selbst erfolgreich eine Sekte gründet bzw. anführt. Die 6-teilige Dokumentation gibt dabei tiefe Einblicke in die Welt der Sekten: von der Manson-Family bis zur Moon-Bewegung.

STAN LEE (Disney Plus) Ein wahrer Kult haftete auch an Stan Lee, dem Schöpfer zahlreicher Superheld*innen wie Captain Marvel, Spiderman, Hulk oder Thor. Die Doku „STAN LEE“ porträtiert den 2018 verstorbenen US-Comicbuchautor und erzählt von seinem Aufstieg und Einfluss in der Science-Fiction-Welt. Die Macher*innen des Films verwendeten dazu ausschließlich Archivmaterial.

Charlie und die Schokoladenfabrik (Amazon Prime & Netflix) Zugegeben, bei diesem letzten Streaming-Vorschlag handelt es sich um keine aktuelle Veröffentlichung und viele würden den Film auch als Weihnachtsklassiker bezeichnen. Die filmische Adaption von „Charlie and the Chocolate Factory“ des gleichnamigen Kinderbuchs von Roald Dahl sollte man sich in diesem Jahr dennoch einmal zu Gemüte ziehen, da die dazugehörige Vorgeschichte „Wonka“ derzeit in den Kinos läuft. In der Musical-Abenteuer Komödie verkörpert Timothée Chalamet den jungen Chocolatier und Zauberkünstler Willy Wonka auf seinem Weg zum Erfolg. Den 2005 erschienenen Hauptfilm könnte man also entweder zur Vorbereitung auf das Prequel anschauen oder eben chronologisch korrekt nach dem Kinobesuch streamen.