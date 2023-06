Amazon Prime Video könnte bald Werbung bekommen

Amazon lässt sich von Netflix inspirieren und will künftig auch auf ein günstigeres Abo-Modell mit Werbung setzen.

Amazon will Werbeschaltungen in seinen Videodienst Prime Video integrieren. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf interne Quellen berichtet, will der Konzern damit mehr Geld einnehmen, um die Kosten für die Produktion neuer Serien und Filme abzudecken.

Die genaue Umsetzung der Werbeunterbrechungen sei noch offen, man befinde sich in einem frühen Stadium, heißt es. Dem Bericht zufolge spielt Amazon allerdings mit dem Gedanken, ein günstigeres Basis-Abonnement mit Werbung einzuführen - ergänzend zu einer Art Premium-Modell. Wie die Preisgestaltung aussehen wird, ist noch unklar.

Inspiriert von Streaming-Konkurrenten

Amazon würde mit dem Schritt in dieselbe Kerbe schlagen, wie andere Streaming-Dienste vor ihm. Disney führte Ende 2022 etwa in den USA ein werbefinanziertes Modell von Disney+ ein. Dabei erhöhte der Konzern den Preis für die werbefreie Version, ließ die Kosten für die Basisvariante allerdings gleich.

Auch Netflix bietet seit Oktober 2022 eine Version mit Werbeanzeigen an. Allerdings nur in ausgewählten Ländern, darunter Deutschland Frankreich und Großbritannien. Österreich ist nicht dabei.

Ob und wann Konkurrent Amazon hierzulande Werbung für seinen Streamingdienst einführen wird, ist noch unklar.

