4,56 Millionen Dollar Preisgeld: Squid Game wird zur Reality-Show

Erst vor Kurzem kündigte Netflix die zweite Staffel seiner südkoreanischen Erfolgsserie „Squid Game“ an – eine Serie, bei der Menschen in Geldnot ihre Leben bei tödlichen Kinderspielen riskieren, um ihre Schulden abzubezahlen.

Der Streaming-Dienst möchte Squid Game nun auch als Reality-Show adaptieren, wie er in einem Teaser-Video am Mittwoch mitteilte. 456 reale Personen sollen in „Squid Game: The Challenge“ um ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar (4,37 Millionen Euro) kämpfen. Netflix zufolge habe es niemals zuvor eine derart große Besetzung und ein so hohes Preisgeld bei einer Reality-Serie gegeben.