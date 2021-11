73 Flugzeuge werden versteigert: Boeing 737 ab 3.600 Dollar

An 4 kenianischen Flughäfen werden verschiedenste Flugzeuge versteigert. Die Startpreise sind weit unter dem Ursprungswert.

Das Angebot ist groß und vielfältig. Die komplette Liste findet ihr in der folgenden Infobox. Der Startpreis ist in Kenia-Schillings und US-Dollar angegeben.

Let 410; 5Y-GNT - Eagle Aviation - KES20,750.00 (USD186.44).

Let 410; 5Y-ENT - Eagle Aviation (Kenya) (Y4, Nairobi Jomo Kenyatta) - KES20,750.00 (USD186.44);

BAe 748; S2-ADL - Planes for Africa (Nairobi Wilson) - KES5,000.00 (USD44.93).

Beechcraft C90 King Air; N318F - Ol Donyo Laro Aviation Ltd - KES20,000.00 (USD179.70);

BN-2 Islander; 5Y-BBB - Desert Locust Control Organization for Eastern Africa (DLCO-EA) - KES9,330.00 (USD83.84);

Beech (twin piston) B58 E55; 5Y-APO - Aviall Ltd - KES8,990.00 (USD80.78);

PA-31-252; 5Y-MAP - Photomap Kenya Ltd - KES6,250,000.00 (USD56,156.25);

DC-9-10; 5Y-XXA - EastAfrican (B5, Nairobi Jomo Kenyatta) (formerly Fly SAX (B5, Nairobi Jomo Kenyatta)) - KES111,500.00 (USD1,001.83);

CRJ200; No Registration - JetLink Express (J0, Nairobi Jomo Kenyatta) - KES69,175.00 (USD621.54);

Es finden sich von Passagierflugzeugen bis zu Militärtransportern verschiedenste Maschinen. Alle Objekte haben bemerkenswert niedrige Startgebotspreise . So könnte man mit einem Angebot von 2.497 Dollar bei der Versteigerung einer Boeing 707-300 einsteigen.

Die KAA ist Eigentümer und Betreibergesellschaft von 9 zivilen Flughäfen und ist für die Genehmigung und Kontrolle von privaten Flugplätzen zuständig. Im August 2020 wurden die Eigentümer*innen der verlassenen Flugzeuge von der kenianischen Behörde kontaktiert, um offene Rechnungen zu begleichen. Dabei wurde auch die Entfernung der Maschinen verlangt und davor gewarnt, dass ihr Vermögen versteigert werden könnte.

Die Geschichten der Flieger

In Anbetracht des ursprünglichen Wertes, wird ein Flugzeug natürlich nicht ohne jeden Grund verlassen. So hat beispielsweise die Boeing 707 ein Alter von 54 Jahren und erlitt erhebliche Schäden am Fahrwerk.

Die Passagiermaschine, die von Safari Airlines betrieben wurde, berührte 2009 im Anflug auf die Landebahn mit dem Fahrwerk die Landescheinwerfer. Trotz einer sicheren Landung brach das rechte Hauptfahrwerk des Flugzeugs zusammen, als es auf das Vorfeld rollte, berichtet das Aviation Safety Network. Seither ist die 707 in Mombasa gelagert.