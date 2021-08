94 Millionen Dollar von Kryptobörse gestohlen

Bei einem Angriff auf die japanische Krypto-Börse Liquid sind ersten Schätzungen zufolge mehr als 94 Millionen Dollar (80 Millionen Euro) gestohlen worden. Das geht aus Informationen der Blockchain-Analysefirma Elliptic hervor.

Demnach sind die Kriminellen an mehr als 94 Millionen Dollar in digitalen Münzen gelangt - darunter rund 31 Millionen in Form von Ethereum, 5 Millionen in Bitcoin und 13 Millionen in XRP. Elliptic erklärte, Liquid dabei zu helfen, die gestohlenen Güter nachzuverfolgen.