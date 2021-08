Hacker stiehlt 600 Mio Dollar, bestohlene Firma bietet ihm Job an

19.08.2021

Für den größten Krypto-Diebstahl aller Zeiten gibt es eine saftige Belohnung, einen guten Job und keine strafrechtlichen Folgen.

Die Geschichte rund um den größten Krypto-Diebstahl aller Zeiten, zieht von Tag zu Tag immer noch weitere Kreise. Die letzte Wendung: Die bestohlene Firma Poly Network und das Hacker-Team sind nun Freunde geworden. Das Unternehmen hat ihnen sogar eine Belohnung zukommen lassen und einen Job angeboten. Die Vorgeschichte: Vergangene Woche wurde bekannt, dass bei einem Angriff Kryptowährungen im Wert von gut 600 Millionen Dollar gestohlen wurden, wie das betroffene Unternehmen Poly Networks bekannt gab. Kurze Zeit später meldeten sich die Hacker*innen und gaben an, den Angriff nur aus Spaß gemacht zu haben. Sie kündigten an, all das gestohlene Geld wieder zurückzugeben und starteten bereits die Rücküberweisungen.

Belohnung, Job und keine Anzeige Nun hat sich Poly Network in einem ausführlichen Blogpost erneut zu dem Fall geäußert. Demnach will das Unternehmen dem Hacker-Team, das sie als Mr. White Hat bezeichnen, eine saftige Belohnung (Bug Bounty) in der Höhe von 500.000 US-Dollar zukommen lassen. Außerdem stehe die Firma täglich in Kontakt mit dem Hacker-Team. Angeblich hat Poly Network sogar ein Jobangebot für Mr. White Hat. Sollte er oder sie wollen, können sie bei bei Poly Network als Chief Security Advisor anfangen. Man wolle noch mehr solche Expert*innen für das Unternehmen gewinnen, schreibt Poly Network und bedankt sich bei Mr. White Hat, dass man durch den Hack auf eine grobe Sicherheitslücke aufmerksam wurde. Außerdem sehe das Unternehmen von strafrechtlichen Schritten ab, wenn das gestohlene Geld zur Gänze zurückbezahlt wird.