Toiletten in allen Airbus A350 müssen überprüft werden

In einigen Maschinen könnten sich die Toilettenschüsseln lösen, heißt es in einem Dokument der europäischen Flugaufsicht.

Die europäische Flugaufsicht EASA hat eine Überprüfung der Toiletten in allen Airbus A350 angeordnet. Grund dafür ist Korrosion an Bodenbeschlägen in den Waschräumen einiger Maschinen.

In einem Dokument führt die EASA aus, dass die Korrosion dazu führen könnte, dass sich die Toilettenschüsseln lösen. Das sei eine Gefahr für Passagiere und Crew. Zudem könnte es bei einer möglichen Evakuierung zu Behinderungen kommen, heißt es.