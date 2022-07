Airbus A380 soll mit "nacktem" Triebwerk fliegen

Das als “Propfan” bezeichnete Konzept soll dabei die Leistung eines Mantelstromtriebwerks erbringen, der Verbrauch soll allerdings so gering wie bei Propellermotoren sein. Das spart Treibstoff und verringert ebenfalls den Lärm , den Triebwerke normalerweise von sich geben. Noch bis 2030 soll damit ein Airbus-A380-Testflieger abheben.

Die nächste Generation von Flugzeugtriebwerken könnte vollkommen “nackt” sein. Was aussieht wie ein Hybrid aus Propeller und normalem Triebwerk , verbindet laut Triebwerkshersteller CFM das Beste aus beiden Welten. Ein Test mit einem Airbus A380 ist geplant.

Noch ist allerdings unklar, wo am Flugzeug die neuen Triebwerke angebracht werden sollen. Möglich ist die übliche Position vorne an den Tragflächen, aber auch unter den Tragflächen oder am hinteren Leitwerk. Außerdem dürfte es noch eine Weile dauern, bis die neue Triebwerksgeneration einsatzbereit sein dürfte. CFM nannte Mitte der 2030er-Jahre als Richtwert.