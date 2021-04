allesdichtmachen: Stars sorgen mit Corona-Aktion für heftige Kritik

Künstler wie Nicholas Ofczarek, Manuel Rubey, Nina Proll, Roland Düringer und viele weitere verbreiteten am Donnerstag auf Instagram, Youtube und Twitter gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Corona-Politik. Aus Deutschland sind etwa auch Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Folkerts, Richy Müller, Heike Makatsch, Jan Josef Liefers mit dabei.

Die einen kritisieren, die anderen feiern

In den sozialen Medien sorgte die Aktion allerdings großteils für Kopfschütteln und Ablehnung. Auch zahlreiche prominente Schauspielkollegen reagierten entsetzt und kritisierten die Aktion scharf. Anklang fand die Aktion hauptsächlich am rechten Rand und bei Corona-Leugnern.

"Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz", fordert etwa Tukur die deutsche Bundesregierung auf. "Nicht nur Theater, Cafés, Schulen, Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem auch all die Supermärkte." Und er fügt hinzu: "Sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt mausetot, entziehen wir auch dem Virus und seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage."