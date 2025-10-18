Amazon zeigt erstmals sein Mini-Atomkraftwerk

Der Online-Händler plant ein besonders sicheres Kernkraftwerk zu errichten, das auf einer neuartige Technologie aufbaut.

Um dem wachsenden Energiehunger beikommen zu können, will Amazon elektrischen Strom aus einem hauseigenen Atomkraftwerk beziehen. Der Online-Händler plant ein Mini-Atomkraftwerk zu errichten, das schrittweise auf bis zu 12 Reaktorblöcke ausgebaut werden soll.

Dabei handelt es sich um ein Kernkraftwerk, das aus modularen Mini-Reaktoren besteht - so genannten Small Modular Reactors (SMR). Die Reaktortechnologie stammt von dem Unternehmen X-energy, in das Amazon vergangenes Jahr kräftig investiert hat.

Bis zu 960 MW

In der Nähe der Stadt Richlands im US-Bundesstaat Washington soll das Projekt "Cascade Advanced Energy Facility" realisiert werden. Zunächst sollen 4 Mini-Reaktoren des Typs Xe-100 errichtet werden, die eine Gesamtleistung von 320 MW aufweisen. Nach und nach soll die Anlage auf 12 Reaktoren anwachsen und den Output auf 960 MW erweitern.

Der Baubeginn ist gegen Ende der 2020er-Jahre geplant, die Inbetriebnahmen in den 2030er-Jahren. Die Energie des Akw soll laut Amazon dabei helfen, Rechenzentren zu versorgen, in denen ressourcenintensive KI-Anwendungen laufen. Wenig überraschend sieht der Plan von Amazon vor, in der Nähe des Kernkraftwerkes ein solches Rechenzentrum zu errichten.

