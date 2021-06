Among US: Chicken Nugget auf eBay um 100.000 Dollar verkauft

06.06.2021

Der Chicken Nugget in Form eines Crewmitglieds im Multiplayer-Game Among Us ist der teuerste der Welt.

Auf der Handelsplattform eBay wurde kürzlich ein Chicken Nugget von McDonalds um fast 100.000 Dollar verkauft, was etwa 82.000 Euro entspricht. Das "Besondere" daran: Der Snack ähnelt einem Spielcharakter aus dem Multi-Player-Game Among Us.

© Screenshot/eBay

Der Verkäufer des Nuggets aus dem US-Bundesstaat Utah hatte das Unikat am vergangenen Freitag auf der Plattform veröffentlicht. Er fand ihn in seinem Menü-Special zur südkoreanischen K-Pop-Band BTS.

Twitter-Konto von Among Us kurbelt Verkauf an Innerhalb einer Woche wurde dafür ein Höchstpreis von 99.997 Dollar angeboten, wie The Verge berichtet. Grund für die hohe Nachfrage dürfte die mediale Aufmerksamkeit für Auktion sein - zudem wurde der Nugget auf dem offiziellen Twitter-Konto von Among Us sowie von Xbox erwähnt.