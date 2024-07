Smartes und sicheres Zuhause: 7 Prime-Day-Angebote unter 70 Euro

17.07.2024

Dank smarter Geräte kann man sein Zuhause von überall aus steuern und überwachen. Angebote dafür gibt es am Prime Day.

© Govee

Smarte Steckdose Smarte Steckdosen können heute in den meisten Fällen mehr, als sich nur per Handy ein- und ausschalten zu lassen. Intelligente Zeitpläne sind Standard und manche können auch den Stromverbrauch messen. Gerade dann, wenn man einen besseren Überblick darüber bekommen möchte, wie viel Energie manche Geräte fressen, ist das sinnvoll und praktisch. Am Prime Day gibt es ein 4er-Set der Marke Eightree um 34,27 Euro. Auch hier lässt sich ein Coupon für 5 Euro Abzug einlösen. Damit kommt man auf einen Preis von unter 8 Euro pro Steckdose. WLAN Smart Steckdose Eightree 4er-Pack um 34,27 - Hier zum Prime-Day-Angebot

© Eightree

Smarte Überwachungskamera Wer sein Grundstück an Stellen ohne festen Stromanschluss überwachen und dabei nicht ständig den Akku einer Kamera manuell laden möchte, für den ist dieses Angebot etwas. Die Reolink Überwachungskamera kommt mit einem Solar Panel und lädt sich damit im Freien selbstständig auf. Lediglich WLAN-Empfang muss an der gewünschten Stelle vorhanden sein, damit man per Smartphone auf die Kamera zugreifen kann. Gerade in der Urlaubszeit, in der man vom Strand aus einen Blick auf sein Zuhause werfen möchte, ist das eine sinnvolle Anschaffung. Reolink Überwachungskamera mit Solarpanel um 68,56 Euro - Hier zum Prime-Day-Angebot

© Reolink

WLAN-Rauchmelder In Österreich ist es mittlerweile bei allen Neubauten oder Sanierungen Pflicht, Rauchmelder zu installieren. Dieses Gebot ist nachvollziehbar, können die Geräte im Ernstfall Leben retten. Wer dennoch keine Warngeräte installiert hat, sollte das schleunigst nachholen. Am Prime Day gibt es den WLAN-fähigen X-Sense Rauchwarnmelder mit fotoelektrischem Sensor und austauschbarer Batterie reduziert um 28,22 Euro. Mit diesem wird man zusätzlich am Handy benachrichtigt, wenn Rauch erkannt wird. Der schrille Alarmton lässt sich auch direkt per Smartphone ausschalten, wenn er etwa unabsichtlich aktiviert wurde, weil es beim Nudelnkochen in der Küche oder beim Duschen zu sehr dampft. X-Sense WLAN-Rauchwarnmelder um 28,22 Euro - Hier zum Prime-Day-Angebot

© X-Sense

Wasserschäden erkennen Neben Feuer ist ein Wasserschaden eine ziemlich ärgerliche und nicht selten kostspielige Angelegenheit. Zwar können Flutsensoren den Schaden nicht präventiv verhindern, sie können Hausbesitzerinnen aber zumindest rasch darüber in Kenntnis setzen, dass “es schwimmt”. Der Shelly Flood ist dank WLAN ohne Hub nutzbar und kommt mit einer Batterielebensdauer von bis zu 18 Monaten. Am Prime Day gibt es einen Sensor um 17,66 Euro. Shelly Flood kabelloser Flutsensor um 17,66 Euro - Hier zum Prime-Day-Angebot

© Shelly

Video-Türklingel Türspione sind von gestern, wer heutzutage wissen will, wer gerade geläutet hat, kann das über eine Video-Türklingel bewerkstelligen. Das Gerät von der Amazon-Eigenmarke Ring funktioniert per Akku, muss also nicht fest am Strom angeschlossen werden. Sie ist Alexa-kompatibel und überträgt Bilder in 1080p bei 155 Grad Sichtfeld. Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich eine Video-Türklingel zuzulegen, kann das am Prime Day besonders günstig tun. Nur 50,41 Euro kostet das Gerät derzeit. So niedrig war der Preis des Ring-Geräts noch nie. Ring Videotürklingel Akku um 50,41 Euro - Hier zum Prime-Day-Angebot

© Ring

Lichtschalter-Roboter Der SwitchBot ist so kurios, dass dieser Umstand allein schon reicht, sich ein solches Teil anzuschaffen - möglicherweise sogar als Geschenk für Technik-begeisterte Personen. Bis Weihnachten ist es zwar noch einige Zeit hin, aber man kann nicht früh genug zum Geschenkekaufen anfangen. Der SwitchBot ist aber nicht nur kurios. Seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten können ihn zu einem brauchbaren Gadget machen, das praktisch bei jedem Schalter eingesetzt werden kann. Egal ob für das Licht, die Klimaanlage oder sonstiges. Der vielseitige Roboter kostet derzeit 21,17 Euro statt 30 Euro. Switchbot Smart Switch Toggle um 21,17 Euro - Hier zum Prime-Day-Angebot