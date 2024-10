Amazon Prime Deal Days: 8 kuriose Gadgets, die es günstiger gibt

Der GuKKK Mini Printer ist ein tragbarer Drucker, der via Smartphone-App auf Thermopapier druckt. Er benötigt also nur entsprechendes Papier, keine Patronen oder dergleichen. Mit ihm kann man Fotos, Aufkleber oder Listen ausdrucken. Manche Reviews bemängeln die Foto-Qualität, für diesen Preis darf man sich aber wohl auch keine Hochglanz-Ergebnisse erwarten. Der Mini-Drucker kostet derzeit knapp 18 statt 27 Euro .

Bevor man zuschlägt, sollte man sich aber unbedingt die Preise auf Vergleichsportalen wie geizhals.at oder idealo.at ansehen. Die großen Prozentzeichen auf Amazon beziehen sich in der Regel auf UVP und nicht auf die aktuellen Marktpreise.

Etikettiergerät

Wenn man nur Etiketten drucken möchte, dann bietet sich natürlich ein entsprechendes Gerät an, das darauf spezialisiert ist. Der Supvan E10 benötigt dank Thermodruck ebenfalls keine Tinte und kann per Bluetooth mit dem Smartphone bedient werden. Egal, ob die Hafermilch im Bürokühlschrank, oder das wertvolle Handy-Ladegerät, damit ist immer klar, wem was gehört. Den Supvan E10 gibt es derzeit um 24 statt 33 Euro. Zusätzlich kann man einen 25-Prozent-Coupon dafür einlösen.