Anka-3: Türkische Stealth-Drohne crasht knapp neben stark befahrener Straße

Laut dem türkischen Verteidigungsministerium befand sich die Anka-3 auf einem Testflug. Dabei hat sie sich „kontrolliert dem Boden genähert“.

Das Resultat der „Notlandung“ kann man in Fotos und Videos sehen, die in den sozialen Netzwerken geteilt werden. Auf einem erkennt man, dass die „kontrollierte“ Annäherung an den Boden gefährlich nahe an einer stark befahrenen Straße stattgefunden hat.