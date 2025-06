Neues Foto: User spotten über Chinas geheimen Stealth-Jet J-36

Im Dezember ist Chinas neuer Stealth-Fighter J-36 erstmals bei Testflügen aufgetaucht. Seitdem wurde der Jet immer wieder gesichtet, ist aber offiziell immer noch geheim. Selbst der Name J-36, den der Flieger von der Internet-Community bekommen hat, ist aktuell nur eine Vermutung, basierend auf den bisher eingeführten Flugzeugen der chinesischen Luftwaffe.

Aufgrund des Cockpits, das an Augen erinnert, und der Nase, die wie ein Schnabel aussieht, werden Vergleiche zu Vögeln gezogen:

Anhand der bisherigen Fotos von Testflügen, scheint dieses Bild authentisch zu sein. Es bestätigt, dass die Piloten im Cockpit nebeneinander sitzen. Das ist etwa auch bei den amerikanischen Stealth-Bombern B-2 und B-21 so. Bei normalen Kampfjets, wie etwa der F-15 , sitzen die Piloten hintereinander.

Das Fotografieren von militärischen Einrichtungen ist in China strengstens verboten . Wird man mit einer großen Kamera erwischt, die Richtung einer Militärbasis gerichtet ist, geht es ab ins Gefängnis. Ein Smartphone ist da unauffälliger. Das Abfotografieren des Fotos auf dem Bildschirm ist vielleicht der Versuch eines rechtlichen Workarounds oder, damit das Originalfoto nicht anhand der Metadaten bzw. durch Bildanalyse zum Fotografen zurückverfolgt werden kann.

Sieht man genau hin, merkt man, dass das Foto von einem Bildschirm abfotografiert wurde. Außerdem dürfte das Originalfoto mit einem Smartphone entstanden sein, entweder mit Digitalzoom oder einer Aufsteck-Zoomlinse, was die Artefakten im Foto erklärt.

Noch ist nicht ganz klar, ob das neue Foto tatsächlich echt ist. So gibt es einige Bildverzerrungen , die auf eine Bildmontage, basierend auf bisherigen Fotos von Testflügen, hindeuten können.

© US Air Force

Neues Foto der J-36 am Boden

Die J-36 ist deutlich größer als eine F-15 und Chinas aktueller Stealth-Fighter J-20, aber kleiner als eine B-21. Diese Zwittergröße könnte eine neue Kategorie von Kampfflugzeug sein, die in Militärsprache ein „überschweres Mehrzweckkampfflugzeug“ wäre, oder in englisch ein „Very Heavy Strike Fighter“.

Im Zweiten Weltkrieg gab es ein ähnliches Konzept, das als „Heavy Fighter“ und bei der Wehrmacht als „Zerstörer“ bekannt war. Bekannte Vertreter dieser Kategorie sind die amerikanische Lockheed P-38 und die deutsche Messerschmitt Bf 110.