iOS soll Schimpfwort nicht mehr automatisch zu "ducking" machen

iPhones angeschrien

"In den Momenten, wo man einfach ein ducking Wort sagen will, wird es das Keyboard lernen", kündigte Apples Software-Chef Craig Federighi an. Dass man fucking nicht als solches schreiben konnte, hat für viel Frust gesorgt. Die Autokorrektur-Funktion wurde dabei oft gescholten, außerdem schrien Nutzer*innen teilweise ihr Mobilgerät an. Mit der Spracheingabe konnte man die Autokorrektur nämlich überlisten.

Damn you, Autocorrect

Wie Reuters berichtet, hatte die Autokorrektur bei Apple bislang auch andere Probleme als eine eingebaute Fluchblockade. Teilweise wurde die Bedeutung von Sätzen durch fälschlicherweise ausgebesserte Wörter stark verändert. Die von genervten Anwender*innen verwendete Phrase "Damn you Autocorrect" wurde als Meme und sogar in Liedern verarbeitet.