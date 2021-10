YouTuber: Apple schummelt Nutzer bei Akku an

Die in den iPhone-Einstellungen angegebene maximale Akku-Kapazität ist lediglich eine Schätzung.

Die maximale Kapazität , welche in den Einstellungen > Batterie > Batteriezustand einsehbar ist, sollte bei einem neuen iPhone bei 100 Prozent liegen. Laut Apple handle es sich hierbei um einen Messwert, der relativ zur Leistung der neuen Batterie ist.

Angezeigter Wert ist nur geschätzt

Je älter das Handy also wird, umso geringer fällt diese Prozentzahl aus. Apple gibt jedoch auch bei einem 1-jährigen iPhone oft noch die 100-prozentige Kapazität an. Laut dem Host des YouTube-Channels Payette Forward eine Lüge. Er und sein Kollege erklären in einem Video nun auf Basis von Daten, dass die maximale Kapazität lediglich eine Schätzung ist und dass die Erhaltung der Batterieleistung auf reinem Glück basiert.

Tipps und Tricks, um die Akku-Kapazität dauerhaft auf 100 Prozent zu halten, wie zahlreiche YouTube-Nutzer*innen vorschlagen, seien demnach irrelevant. Den beiden Channel-Hosts zufolge können Nutzer*innen nämlich gar nichts tun, um die Akku-Lebensdauer zu beeinflussen. Denn da es sich bei einem Akku um einen Verbrauchsgegenstand handelt, verringert sich die Leistung prinzipiell mit jeder Ladung.