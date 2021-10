iOS 15: Die besten Safari-Extensions für iPhone und iPad

Mit iOS 15 bringt Apple Safari-Erweiterungen auf iPhone und iPad. Wir zeigen euch, wie diese funktionieren und was sie können.

Mit der Veröffentlichung von iOS 15 hat Apple grundsätzlich keine Bäume ausgerissen. Während Features wie Shareplay oder eine überarbeite Wetter-App nette Spielerein sind, mussten bereits einige dieser Features, wie so vieles bei Apple, auf eine spätere Version von iOS 15 verschoben werden. Und auch sonst will iOS 15 aufgrund teils gravierender Bugs noch nicht so richtig in die Gänge kommen. Ein von vielen heiß ersehnten Features hat es immerhin in die Version 15.0 geschafft: Safari-Extensions. Wir stellen euch diese Safari-Extensions für iOS vor: Bring: iOS

Was sind Safari-Extensions? Während PC- und Android-User Erweiterungen für Firefox, Chrome und Co. kennen, waren iOS-Nutzer*innen mit Safari bisher vollkommen nackt unterwegs. Safari bot für Entwickler*innen keinerlei Möglichkeit, Zusatzfunktionen und praktische Features anzubieten. Mit iOS 15 hat Apple nun Safari-Extensions auf iPhone und iPad gebracht. Dank dieser Erweiterungen können nun auch App-Entwickler*innen ihre Apps direkt in Safari nutzbar machen oder Webseiten für ein besseres Nutzererlebnis bearbeiten. Sämtliche Extensions werden dabei klassisch als App über den App Store geladen und müssen dann über die iOS-Einstellungen aktiviert werden. Dort finden wir dann im Menüpunkt „Safari“ unter „Erweiterungen“ unsere heruntergeladenen Extensions. Einmal aktiviert, sind diese dann sofort in Safari aktiv. Da Erweiterungen auf alle Inhalte auf einer Webseite zugreifen können, warnt Apple bei der Aktivierung jeder Erweiterung mit einem bedrohlich wirkenden Text. „Wenn du diese Erweiterung verwendest, kann die Erweiterung Zugriffsrechte anfordern, um Webseiten zu lesen und zu ändern und deinen Browserverlauf zu sehen.“ Während dies in der Theorie richtig ist, müssen sich Nutzer aber keine großen Sorgen machen. Tatsächlich können Anwendungen die Webseiten-Inhalte lesen. Dank Apple-Kontrolle und vielen vertrauenswürdigen App-Anbietern ist das Risiko aber ähnlich groß, wie bei jeder anderen App, die wir im App Store laden können.

Bring Wenn es um das Organisieren und Teilen von Einkaufslisten und Rezepten geht, gehört Bring sicherlich zu einer der meistgenutzten Apps. Dank einer intuitiven Oberfläche verwandelt Bring unübersichtliche Textwürste in durchorganisierte Einkaufslisten, die nach verschiedensten Kategorien sortiert werden können. Hand in Hand geht damit auch die Sammlung von Rezepten, die in Bring hinterlegt werden können. Dank integrierter Cloud lässt sich das Ganze dann mit Freund*innen und Familie teilen, sodass immer alle mit aktuellen Listen versorgt sind. Mit iOS 15 bringt Bring nun auch noch eine integrierte Safari-Extension, die das Einpflegen von Inhalten noch einfacher macht. Haben wir ein Rezept gefunden, ermöglicht uns die App das direkte Übernehmen der Zutaten oder des ganzen Rezeptes. So können wir etwa die benötigten Zutaten in die Einkaufsliste übertragen lassen oder das Rezept in unsere Sammlung übernehmen, ohne Safari dabei verlassen zu müssen. Bring ist kostenlos für iOS erhältlich.

Turn Off the Lights for Safari Einer der größten Nachteile von Safari auf iOS-Geräten ist die fehlende Möglichkeit optischer Anpassungen. Sowohl was Themen als auch die Optimierung von Webseiten nach dem eigenen Geschmack angeht, gab es bisher kaum Möglichkeiten zum Eingreifen seitens der Nutzer*innen. Dank iOS 15 und den neuen Extensions kommt hier aber Bewegung in die Angelegenheit. Für Gelegenheits- und Binge-Watcher bietet „Turn Off the Lights for Safari“ einige Komfortfunktionen. Die Erweiterung kümmert sich um das Abdunkeln des Bildschirms beim Konsum von Videoinhalten. Schauen wir uns ein Video auf einer Website an, die beispielsweise keinen Dark Mode zur Verfügung stellt, greift die Erweiterung ein. Einmal auf die Safari-Menüleiste getippt, sehen wir sofort das Glühbirnen-Symbol für die Erweiterung. Tippen wir auf das Symbol, wird die gesamte Webseite abgedunkelt, während gleichzeitig auf das Video fokussiert wird. Die Extension funktioniert dabei für eine Vielzahl von Webseiten und Videodiensten, darunter YouTube, Vimeo, Twitch und sämtliche HTML5-Videos. Neben vielen kleinen Tweaks erlaubt die Erweiterung außerdem das Anpassen der Video-Auflösung. So können wir etwa unterwegs die Videoqualität senken, um Datenguthaben zu sparen oder auf die höchste Stufe setzen, wenn die Videos nicht automatisch auf eine höhere Auflösung wechseln wollen. Turn Off the Lights for Safari ist kostenlos für iOS erhältlich.

Noir Während das Abdunkeln von Videos den Genuss ebendieser fördert, ist das Thema Dark Mode auch allgemein auf vielen Webseiten noch immer ein Problem. Obwohl iOS schon seit Version 15 die Abdunkelung des Systems unterstützt und viel Apps hier bereits mitziehen, ist das Thema bei Safari bisher ungelöst geblieben. Während einige Webseiten einen Dark Mode anbieten, wollen oder können viele Webseiten dies aus unterschiedlichsten Gründen nicht. Und selbst jene, die einen Dark Mode anbieten, möchten diesen erst manuell aktiviert sehen. Wer im Privatmodus mit Safari surft, muss dann grundsätzlich jedes Mal den Dark Mode neu aktivieren. Ein lästiges Unterfangen, welches Noir versucht zu lösen. Die Safari-Extension hat sich auf das Abdunkeln von Webseiten spezialisiert. Besuchen wir eine Seite, passt Noir automatisch die gesamte Webseite an. Die Erweiterung achtet dabei nicht nur auf den Hintergrund, sondern kümmert sich um alle Elemente der Webseite, um auch optimale Lesbarkeit zu gewährleisten. Noir hält sich dabei auf Wunsch an die im System ausgewählten Einstellungen und ermöglicht auch das manuelle Wechseln zwischen den Modi. Falls wir die Erweiterung nur für einige wenige Webseiten benötigen, können wir diese auch direkt in Noir hinterlegen. Noir ist um 2,99 Euro für iOS erhältlich.

Amplosion und AMP Shockwave Für besonders großes Aufsehen zum Start von iOS 15 und den dazugehörigen Safari-Extensions sorgte Amplosion. Die Anwendung kümmert sich um ein „Problem“, welches die meisten Internetnutzer*innen wahrscheinlich noch nie auf dem Radar hatten. Die Rede ist von Google AMP. Mit AMP stellt Google ein Tool zur Verfügung, welches Webseiten ermöglicht, Inhalte direkt von Google bereitstellen zu lassen. Rufen wir bestimmte Links über Google auf, kann es öfters vorkommen, dass wir nicht direkt auf der Webseite landen, sondern den Link von Google AMP serviert bekommen. Während Google Nutzern*innen einen schnelleren Aufruf der Seiten verspricht, kritisieren Datenschützer, dass der Konzern so noch mehr Daten über seine Nutzer*innen sammelt. Während iOS-Nutzer*innen bisher keine großen Möglichkeiten hatten, AMP-Links innerhalb der Google Suchmaschine zu vermeiden, ist dies mit iOS 15 anders. Amplosion entfernt sämtliche AMP-Links automatisch und schickt uns stattdessen direkt zur gewünschten Webseite. Die App des bekannten Entwickler Christian Selig sorgte zum Start direkt für Furore und konnte Platz 1 im App Store erobern. Neben Amplosion gibt es aber mittlerweile auch die kostenlose Alternative AMP Shockwave, die denselben Dienst verrichtet. Amplosion ist um 2,99 Euro für iOS erhältlich.

AMP Shockwave ist kostenlos für iOS erhältlich.