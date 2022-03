Apple Pay und Google Pay schließen Schlupfloch für russische Nutzer

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard und der Zahlungsdienstleister PayPal bereits Anfang März ihr Russland-Geschäft ausgesetzt. Mit Karten, die von dem nationalen russischen Kartensystem Mir ausgestellt wurden, konnten Russ*innen aber weiterhin über die Bezahldienste Apple Pay und Google Pay bezahlen.

Nun werden die Karten von den US-Konzernen nicht mehr unterstützt, berichtet The Verge. Seit vergangenen Donnerstag ist es nicht mehr möglich, neue Mir-Karten zu Apple Pay hinzuzufügen. Karten, die davor zu Apple Pay hinzugefügt wurden, sollen in den nächsten Tagen nicht mehr funktionieren, teilte Mir auf seiner Website mit.



Mir-Karten konnten seit vergangenen Juli zu Apple Pay hinzugefügt werden. Apple Pay selbst war in Russland seit 2016 erhältlich.

Google stoppt Pilotprogramm

Auch Google stellt laut The Verge ein seit dem vergangenen Oktober laufendes Pilotprogramm ein, das es Inhaber*innen von russischen Mir-Karten erlaubte mit Google Pay zu bezahlen.

Wie auch andere Techkonzerne haben Apple und Google ihr Russland-Geschäft bereits Anfang März stark eingeschränkt oder gänzlich gestoppt.