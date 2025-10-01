Auktion für alte Militärflugzeuge startet bei 25 Dollar

01.10.2025

Die Flugzeuge sind teilweise in einem desolaten Zustand. Für Abfallunternehmer sind sie aber trotzdem interessant.

Wolltet ihr euch immer schon einmal ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg oder Kaltem Krieg zulegen, hattet aber nicht das nötige Kleingeld dafür? Dann könntet ihr Glück haben. Denn bis 3. Oktober läuft noch eine Auktion, auf der 16 solcher Maschinen erstanden werden können. Die Startgebote liegen teilweise bei 25 Dollar. ➤ Mehr lesen: Qantas versteigert 2 Liegesitze aus dem Airbus A380 Betrieben wird die Auktion vom Portal Public Surplus (Webseite momentan nicht erreichbar). Der Anbieter ist das Big Horn County im Bundesstaat Montana. In dem County liegt ein Flugzeugfriedhof mit Flugzeugen "in verschiedenen Stadien der Demontage", erklärt Paul Thur, Manager des Flughafens Big Horn County, gegenüber Cowboy State Daily. "Einige sind intakt, während andere nur noch aus dem Rumpf bestehen, dessen Tragflächen entfernt wurden. Aber sie sind Eigentum des Countys, und das County verkauft sie."

Disput um Grundstückspacht Keines der 16 zur Auktion stehenden Flugzeuge ist flugtauglich und wird es wohl auch in Zukunft nicht sein. "Wir wollen nur das Grundstück freimachen", sagt Thur. Dieses wurde nämlich an einen Mann verpachtet, der daraus dann eine Art Flugzeugfriedhof machte. Die Pacht für das Grundstück, das sich in Besitz des Flughafens befindet, wurde aber nicht beglichen. Mehr als eine halbe Million Dollar an Forderungen sind offen. Mit der Auktion sollen diese Kosten wieder hineingespült werden. Sollte noch etwas übrig bleiben, soll das laut Thur in den Flughafen investiert werden.

Abfallunternehmer interessiert Während einige Museen bereits Interesse an manchen Modellen bekundet hätten, ist die Nachfrage von Flugzeug-Enthusiasten gering. "Keines der Flugzeuge kann flugtauglich gemacht werden, ohne Millionen in die Restaurierung zu investieren", sagt Thur. Viele Abfallunternehmer seien aber interessiert am Aluminium, das noch in den Flugzeugen steckt. ➤ Mehr lesen: 73 Flugzeuge werden versteigert: Boeing 737 ab 3.600 Dollar Die Aufrufgebote lagen in den vergangenen Woche bei 25 Dollar. Einige Gebote trudelten bereits ein: 500 Dollar wurden für eine noch gut aussehende KC-97 Stratofreighter geboten und 150 Dollar für eine Fairchild C-119. Auch eine C-130 Hercules und eine Martin 4-0-4 werden verkauft.