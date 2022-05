Austrian Airlines versteigert Boeing-767-Sitze und Trolleys

Besichtungstermin und Selbstabholung

Für alle Interessierten gibt es am 18. Mai die Möglichkeiten, die Sitze und Trolleys in Niklasdorf in der Steiermark zu besichtigen. Die Zuschläge erfolgen am 21. Mai ab 9.00 Uhr. Versand ist nicht möglich, die ersteigerten Artikel müssen am 24. Mai in Niklasdorf selbst abgeholt werden.

Der gesamte Netto-Erlös wird übrigens in Kooperation mit der Auktionsplattform Aurena an Nachbar in Not gespendet, um die kriegsbetroffenen Menschen in der Ukraine zu unterstützen.