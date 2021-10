Mastercard besiegelt das Ende der Maestro-Karte

Nach 30 Jahren macht Mastercard mit seinem Bezahldienst Maestro Schluss. Der Dienst war am Logo aus einem roten und einem blauen Kreis auf Bankomatkarten erkennbar. Er ermöglichte es vielen Bankkunden, mit ihrer Debitkarte auch im Ausland zu bezahlen und Geld abzuheben.

Ab 1. Juli 2023 sollen Banken und andere Kartenanbieter*innen keine neuen Maestro-Karten mehr ausgeben dürfen, teilte Mastercard am Dienstag mit. Ersetzt werden sollen die Maestro-Karten mit der Debit-Mastercard (mit rot-gelbem Mastercard-Logo), die sowohl on- als auch offline im In- und Ausland akzeptiert wird. Geldabheben im Ausland funktioniert damit ebenso.

Mangelnde Akzeptanz im Online-Handel

Die mangelnde Online-Akzeptanz des Maestro-Dienstes nennt Mastercard auch als Grund für die Einstellung der Maestro-Karte, von der nach Angaben des Unternehmens 400 Millionen Stück im Umlauf sind. Weil die Nummernkonventionen der Karten, mit bis zu 19 Ziffern, nicht durchgängig für Zahlungen im Online-Handel genutzt werden konnte, sei es an der Zeit gewesen, die Karten zu erneuern, heißt es in der Unternehmensmitteilung.