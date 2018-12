Bandersnatch: Rätselraten um neuen Black Mirror Trailer

Hinweise auf interaktiven Film

Bereits seit längerem wird darüber spekuliert, ob Black Mirror: Bandersnatch ein interaktiver Film sein wird, bei dem die Zuseher über die Handlung mitbestimmen können. Obwohl der Trailer diese Frage nicht eindeutig beantwortet, könnten einige Ankündigungen als Bestätigung für einen Choose-your-own-Adventure-Film gesehen werden.

Beispielsweise wird der Film als "Black Mirror - Event" bezeichnet. Außerdem heißt es im Trailer, Bandersnatch werde die Denkweise sowie das Leben der Seher verändern ("change your mind" und "change your life"). Am Ende ist zu hören, wie ein Darsteller "Dein Schicksal wurde diktiert" (your fate has been dictated) sagt.

All dies könnte man als Hinweis auf interaktives Filmerlebnis lesen. Ein Beweis dafür sind die Anspielungen allerdings noch lange nicht.