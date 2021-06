Zehntausende neue Sammelboxen für alte Akkus und Batterien

Batterien und Akkus gehören nicht in den Restmüll, aber auch nicht in die Schublade zu Hause. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwendet werden können. Daher ist es wichtig, Geräte, die Batterien und Akkus enthalten, richtig zu entsorgen. Im vergangenen Jahr haben immerhin 48 Prozent der Österreicher*innen ihre Altgeräte zu den kommunalen Sammelstellen gebracht, damit diese recycelt werden konnten.

Dennoch landen jährlich über 870 Tonnen Batterien und Akkus im Restmüll. Das verursacht laut Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) Kosten in Millionenhöhe. Es besteht dadurch nämlich die Gefahr von Bränden in Behandlungsanlagen. Die kommen laut Informationen der Entsorgungswirtschaft immer wieder vor.

Boxen in Supermärkten

Um den Bürger*innen die Rückgabe von Altbatterien und -akkus noch einfacher zu machen, wird es in Kürze neben den kommunalen Sammelstellen und den bisherigen Sammelboxen im Handel noch weitere Möglichkeiten geben, alte Batterien und Akkus zurückzugeben: In allen Supermärkten und Shops, in denen man Batterien kaufen kann, werden ab Mitte Juli solche Boxen aufgestellt. Diese sind weiß und mit dem aufgedruckten Testimonial „Her mit Leer“ sehr auffällig gestaltet.



Die Sammelboxen sollen im Kassa- und Pack-Bereich aufgestellt werden. „Die erste Tranche von 10.000 Stück wurde gerade fertig produziert und sollte in 14 Tagen im Handel zu finden sein“, sagt Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin der Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle. Mitte August werden noch einmal 10.000 Stück dazukommen. Bis zur nächsten Rückgabestelle sollte man daher „keine fünf Minuten“ brauchen, sagt Giehser.