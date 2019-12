Behind-The-Scenes-Video von Taylor Swift zu Christmas Tree Farm

„In dem Song geht es um die Stadt, und wie gestresst man in der Vorweihnachtszeit ist und wie man sich wirklich leer und fertig fühlt, aber im Herzen trägt man Weihnachten…“, so die Sängerin.

Das Video hat bereits vor Weihnachten einige hunderttausend Aufrufe erzielt. Der Song ist seit 6. Dezember verfügbar. Die Sängerin hatte mit ihrer Single "Look What You Made Me Do" bereits einmal einen YouTube-Rekord gebrochen. Das Musikvideo erzielte 31 Millionen Views in nur 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung.