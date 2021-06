Betrüger wollen mit fiesen Wallet-Trick an Bitcoins kommen

Einige Personen, die die Hardware-Wallet von Ledger nutzen, haben in den vergangenen Wochen ein Paket erhalten, das den Anschein erweckt, von Ledger zu stammen. Darin befindet sich in einer authentisch aussehenden und eingeschweißten Verpackung ein Ledger-Nano-X , der täuschend echt aussieht.

Aufwändige Betrugsmasche

Dem Gerät liegt ein Schreiben bei, das vom Ledger-CEO stammen soll. In dem Brief wird Bezug auf das Datenleck aus dem vergangenen Jahr genommen. Die Datenpanne mache es notwendig, dass betroffenen Kund*innen ihre Hardware-Wallets austauschen, daher versende das Unternehmen nun die Ersatzgeräte.

In dem Brief werden Ledger-Nutzer*innen aufgefordert, das vermeintliche Ersatzgerät an den Rechner anzuschließen und eine entsprechende Software auszuführen. Anschließend sollten sie Wiederherstellungsphrase für die Wallet eingeben. Es ist davon auszugehen, dass dadurch die Passphrase an die Betrüger*innen gesandt wird und diese anschließend Zugriff auf die Wallet erhalten.