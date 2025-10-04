Bill Gates: Stehen bei Kernspaltung und Kernfusion kurz vor Durchbruch

Der Microsoft-Gründer und Multimilliardär ist überzeugt, dass Kernfusion und Kernspaltung die Zukunft sind.

In seinem Blog " Gates Notes " schreibt er selbst, dass er das Glück hat, "einige der weltweit modernsten Technologien aus erster Hand kennenzulernen". Wenn er aber das " coolste Ding " beschreiben müsste, an dem er arbeite, wäre das die Nutzung von Atomkraft als Energiequelle.

Wenn man Bill Gates heißt und Milliarden Dollar schwer ist, stehen einem nicht nur alle Türen offen - sie werden einem regelrecht aufgeschlagen und man wird hindurch kutschiert. So ist Gates auch an vorderster Front, wenn es darum geht, neue Technologien zu begutachten. Immerhin ist er ein potenzieller Investor.

Selbst ist er in das Unternehmen Terrapower investiert, das Natrium-Reaktoren entwickelt und laut Gates die Stromgewinnung auf der ganzen Welt "revolutionieren" soll.

Kernfusion lässt auf sich warten

Kernspaltung ist bereits seit Jahrzehnten als Energiequelle etabliert und erlebt nun durch den Energiehunger von KI-Rechenzentren eine Hochzeit. An Kernfusion wird zwar seit Jahrzehnten geforscht, der Durchbruch scheint aber immer "30 Jahre" in der Zukunft zu liegen.

Auch hier hat Gates seine Eisen im Feuer. Das Unternehmen Commonwealth Fusion Systems, in das er ebenso investiert hat, ist seiner Meinung nach am weitesten fortgeschritten. Sie wollen in den frühen 2030er-Jahren mit ihrem Fusionsreaktor Strom in das Netz einspeisen.

Durchbruch in einer Dekade

Erste Fusionskraftwerke werden laut Gates in den nächsten 10 Jahren Energie liefern. Und wenn man das erst erreicht habe, hätte man unbegrenzte Energie zur Verfügung - "überall und für immer". Laut Gates ist dieser Schritt so bedeutend wie die Erfindung der Dampfmaschine für die Industrielle Revolution. Menschen auf der ganzen Welt sollen von diesem Durchbruch profitieren - vor allem jene, die am verletzlichsten sind. Denn begrenzte Energie bedeute auch, dass der Wohlstand begrenzt ist.

Die größte Herausforderung sei nun, das erste Kraftwerk zu bauen. Ist das erst gelungen, werde es deutlich einfacher und günstiger sein, weitere Anlagen zu bauen. Irgendwann werde der Produktionspreis für Strom aus Atomenergie unter dem von Photovoltaik heute fallen.

Kernspaltung und Kernfusion sind laut Gates fundamentale Technologien für die Menschheit. "Wir stehen am Rande von massiven Durchbrüchen, und es ist klarer als jemals zuvor: Die Zukunft der Energie ist subatomar", so Gates.