Billie Eilish bricht Instagram-Rekord - wegen ihrer Haarfarbe

Die Musikerin Billie Eilish hat mit einem Foto ihrer neuen Haarfarbe einen Instagram-Rekord gebrochen. Die Sängerin mit aktuell knapp 80 Millionen Followern hat am Mittwoch ein Bild gepostet, das sie mit neuerdings komplett blonden Haaren zeigt.

Für 1 Million Likes brauchte das Posting gerade einmal 6 Minuten. Damit bricht Eilish den Rekord eines Fotos von Selena Gomez aus 2018, wie die BBC berichtet.

Zu dem Foto schrieb Eilish „pinch me“, was so viel wie „zwick mich“ heißt. Das lässt darauf schließen, dass sie sich die Künstlerin, die man ansonsten mit dunklen Haaren und gefärbten Strähnen kennt, selbst noch nicht ganz an den Look gewöhnt hat.