Binance stellt Dollar-Transaktionen aus unbekanntem Grund ein

Die Kryptobörse hat vorübergehend Ein- und Auszahlungen in Dollar eingestellt.

Die weltgrößte Kryptobörse Binance hat aus bisher unbekannten Gründen sämtliche Transaktionen in Dollar für Nutzer*innen außerhalb der USA eingestellt. Man arbeite an einer Lösung für das Problem, teilte das Unternehmen unter anderem auf Twitter mit.

Die Transaktionen sollen ab Mittwoch, 8. Februar, ausgesetzt werden. Betroffen seien nach Angaben der Kryptobörse aber nur ein kleiner Teil der Kund*innen. Innerhalb der USA könne weiterhin mit US-Dollar gehandelt werden. Andere Währungen sind vom Ausfall nicht betroffen.

Coins zu anderen Börsen transferiert

Wie CNBC berichtet, löste die Nachricht einen Anstieg an Transaktionen aus. An den Dollar gebundene Stablecoins wie Tether und USDC wurden zu anderen Kryptobörsen transferiert oder in private Wallets geladen. Insgesamt sollen aber nur 172 Millionen Dollar von Binance geflossen sein. Das ist verhältnismäßig wenig, wenn man bedenkt, dass dort Coins im Wert von 42,2 Milliarden Dollar liegen, schreibt CNBC.

Vergangene Woche hatte Binance eingeräumt, Probleme mit dem Zahlungssystem SWIFT zu haben. Ihr Partner Signature Bank hatte angekündigt, Transaktionen für User*innen mit einem Guthaben unter 100.000 Dollar zu stoppen. Binance hatte mitgeteilt, einen neuen Partner für SWIFT-Transaktionen zu suchen. Bisher gab es dazu aber noch keine Neuigkeiten, es liegt aber nahe, dass die Transaktionen deswegen ausgesetzt wurden.