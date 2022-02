Starker Anstieg: Bitcoin und Co melden sich nach Crash zurück

2022 war bislang kein gutes Jahr für Krypto-Investor*innen. Im Januar kam es zu einem massiven Marktcrash, der die Kurse der wichtigsten Währungen stark einbrechen ließ. Bitcoin fiel zwischenzeitlich auf einen Kurs von unter 34.000 US-Dollar - der Höchststand im August 2021 lag noch bei knapp 68.000 Dollar.

Anfang Februar zeichnet sich nun ein deutlich besseres Bild ab. So stieg Bitcoin am vergangenen Freitag erstmals seit 2 Wochen wieder auf über 40.000 Dollar. Samstagvormittag notierte die Währung bei gut 41.500 Dollar, wie Daten von Coinmarketcap zeigen. Es ist der höchste Wert seit dem massiven Absturz am 20. Jänner. Im 24-Stunden- sowie im 7-Tage-Vergleich ist das ein Plus von rund 10 Prozent.

Wie üblich zogen auch die Altcoins mit. Ethereum überstieg am Samstag erneut die wichtige Marke von 3.000 US-Dollar. Im 24-Stunden-Vergleich ist das ein Plus von knapp 7 Prozent - im 7-Tage-Vergleich sogar um knapp 19 Prozent. Vom Höchststand 4.800 Dollar im August ist man allerdings noch weit entfernt.