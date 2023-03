Warum Bitcoin jetzt so rasant ansteigt

In den vergangenen 7 Tagen hat der Bitcoin-Kurs um rund ein Viertel zulegen können. Die Kurve zeigt deutlich in Richtung der 30.000-Dollar-Marke. Auch andere Krypto-Werte wie Ether legten am Ende einer turbulenten Woche zu. Der Marktwert aller Digitalwährungen zusammen beträgt aktuell etwa 1,16 Billionen Dollar .

Die angespannte Stimmung an den Börsen sorgt offenbar für eine gute Stimmung an auf dem Krypto-Markt . Bitcoin hat in den vergangenen Stunden die Marke von 28.000 Dollar geknackt. Somit erreicht die digitale Währung ihren höchsten Stand seit Juni 2022.

Der Grund für den starken Anstieg

Unterstützung erhielten Bitcoin und Co. zuletzt von den deutlich gesunkenen Kapitalmarktzinsen, die auch am Freitag nachgaben. "Als Zünglein an der Waage fungiert die Aussicht auf eine in Zukunft behutsamere Geldpolitik der Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks", sagte Krypto-Experte Timo Emden.

Aufgrund der Probleme im Bankensektor sind die Zinserwartungen an die Zentralbanken erheblich gesunken, was die Marktzinsen gedrückt hat. In den USA sind sogar Spekulationen aufgekommen, die amerikanische Notenbank Fed könnte im späteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen beginnen. Auch das hat zum allgemeinen Renditerückgang beigetragen.

Niedrigere Zinsen kommen riskanten Anlageklassen, wie Digitalwährungen, in der Regel zugute. Denn sichere Anlagen, wie Staatsanleihen, werfen dann in der Regel weniger Zinsen ab.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.