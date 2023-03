Weltweit größter Geldwäschedienst im Darknet abgedreht

Neben Daten im Umfang von etwa 7 Terabyte wurden auch Bitcoin in Höhe von 44 Millionen Euro sichergestellt.

Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt haben laut eigenen Angaben den weltweit umsatzstärksten Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet. Wie die Ermittler*innen am Mittwoch mitteilten, wurden bei dem Portal „ ChipMixer “ neben Daten im Umfang von etwa 7 Terabyte auch Bitcoin in Höhe von derzeit umgerechnet rund 44 Millionen Euro sichergestellt. Das sei die höchste bisher vorgenommene Sicherstellung von Kryptowerten durch das BKA.

Ein Sprecher der ZIT in Frankfurt schloss nicht aus, dass auch in Deutschland Verdächtige ermittelt werden. Denn im Laufe der bisherigen Ermittlungen seien auch 2 Serverstrukturen in Deutschland festgestellt worden.

Bei „ChipMixer“ handelte es sich den Angaben zufolge um einen seit Mitte 2017 bestehenden Dienst, der vor allem Bitcoin mit mutmaßlich kriminellem Ursprung entgegennahm, um sie nach Verschleierungsvorgängen - dem sogenannten „Mixing“ - wieder auszuzahlen. Waffen- und Drogenhändler*innen sollen den Dienst demnach genutzt haben, um Einnahmen in der Digitalwährung Bitcoin aus illegalen Geschäften „sauber“ zu bekommen.