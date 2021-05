Bitcoin kurzzeitig auf 30.000 Dollar gefallen

Der Kryptomarkt hat in einer Woche fast 50 Prozent seines Gesamtwerts verloren.

Der Bitcoin-Kurs am Mittwoch, 19. Mai

In den vergangenen 7 Tagen brach der Kryptomarkt stark ein und verlor 47 Prozent seines Gesamtwerts. Von seinem Höchststand am 12. Mai mit 2,56 Billionen US-Dollar fiel der Wert laut CoinMarketCap am Mittwoch auf 1,35 Billionen.