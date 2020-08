Bester Monat für Bitcoin seit Rekord-Dezember 2017

Neben Bitcoin, das im Juli damit über 24 Prozent an Wert zulegte, konnte auch die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum von dem neuen Glauben in den Markt profitieren. Sie stieg gar um über 50 Prozent auf 347 Dollar. Bis zum Allzeithoch im Januar 2018, als Ethereum bei 1100 Dollar pro Münze schloss, ist allerdings noch viel Luft nach oben.

Schwäche des Dollars

Helfen könnte dem Kryptomarkt die Schwäche des Dollars, wie einige Finanzanalysten anmerken. Da die Weltwährung aufgrund der desaströsen Corona-Situation im Land und der damit verbundenen wirtschaftlichen Schwäche bzw. der explodierenden Schulden an Wert und Vertrauen verliert, könnte nun ausgerechnet die als volatil geltene Kryptowährung an Vertrauen gewinnen. Auch Edelmetalle wie Gold und Silber legten praktisch parallel zu Bitcoin in den vergangenen Tagen zu.