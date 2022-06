Bitcoin unter 18.000 Dollar: Mieses Wochenende für Krypto-Markt

Der Markt für Kryptowährungen kommt nicht zur Ruhe. Am Wochenende brachen die Kurse vieler Digitalwerte weiter ein. Der Preis für einen Bitcoin, der ältesten und nach Marktwert größten Digitalwährung, fiel teils deutlich unter die Marke von 20.000 US-Dollar. Die Nummer zwei am Markt, Ether, sank unter die Schwelle von 1.000 Dollar. Der Marktwert aller rund 19.900 Kryptoanlagen ging weiter zurück.

Ein Ether um 881 Dollar

Der Wert von einem Bitcoin fiel auf der Handelsplattform Bitfinex am Samstagabend bis auf 17.605 Dollar. Das waren fast 14 Prozent weniger als am Tag zuvor. Am Sonntag kletterte der Kurs wieder über die Marke von 19.000 Dollar. Der Preis für einen Ether sank bis auf 881 Dollar.

Ein Bitcoin kostete im Tief damit so wenig wie zuletzt Ende 2020, der Ether-Kurs war zuletzt Anfang 2021 so niedrig gelegen. Das Marktvolumen aller derzeit existierenden Kryptowährungen fiel laut Coinmarketcap auf zuletzt 861 Mrd. Dollar (821 Mrd. Euro). Das ist weniger als ein Drittel des im November markierten Rekords von fast drei Billionen Dollar.

Drastische Rückgänge 2022

Die Jahresentwicklung vieler Digitalwährungen fällt verheerend aus. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin fast 60 Prozent seines Werts eingebüßt, Ether hat sogar mehr als 70 Prozent an Wert verloren. Der Sinkflug hat sich vor allem in den vergangenen Wochen beschleunigt, als Bitcoin & Co in den Abwärtssog einer allgemein schlechten Stimmung an den Finanzmärkten geraten sind. Trotz der zuletzt massiven Verluste konnte der Bitcoin in den vergangenen zehn Jahren deutlich an Wert zulegen.