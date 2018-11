Black-Friday-Angebote bei den österreichischen Mobilfunkern

Günstigere Smartphones bei A1

A1 bietet im Rahmen der Cyber Week viele Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger an. So gibt es das iPhone Xs mit 64 GB mit dem Tarif A1 Go! M derzeit um 549 statt 649 Euro. Die monatlichen Kosten betragen dabei stolze 47,90 Euro. Vergünstigung auf die Grundgebühr gibt es bei A1 diesmal leider keine, dafür wird kein Aktivierungsentgelt verrechnet.