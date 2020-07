bob sendet falsche Warn-SMS zu Datenverbrauch

Mittwoch morgen, 8:03 Uhr: "Lieber bob Kunde, du hast 50 Prozent deines Datenvolumens verbraucht." 8:38 Uhr, also exakt 35 Minuten später: "Lieber bob Kunde, du hast 100 Prozent deines Datenvolumens verbraucht. Für weitere Details besuche uns auf www.bob.at/meinbob. Dein bob Team." Allerdings: innerhalb der 35 Minuten wurde die Internet-Verbindung des Geräts gar nicht genutzt - abgesehen davon, dass das iPhone im WLAN hing und 500 Megabyte in 35 Minuten nur sehr schwer geladen werden hätten könnten.

Betroffene melden sich

Warn-SMS wie diese hat nicht nur ein futurezone-Redakteur am Dienstag erhalten, sondern dürften kürzlich auch bei vielen anderen Kunden der Diskont-Marke von A1 eingetrudelt sein. Via Twitter berichteten etwa Thomas P. und Markus G. der futurezone, dass sie kürzlich verwirrende SMS von ihrem Handy-Betreiber bob erhalten haben, denen zufolge sie in kürzester Zeit ihr gesamtes Datenguthaben aufgebraucht haben. "Das kam mir merkwürdig vor, da ich hauptsächlich mit meinem iPhone im WLAN hänge und unterwegs keine Videos oder sonstige Späße anschaue", berichtet etwa Markus G.

Auch die Apps der bob-Kunden zeigten an, dass mehr als das inkludierte Datenvolumen verbraucht worden sein soll - bei Markus G. zeigte die App etwa 1,57 GB an. Die Online-Accounts der Kunden zum Gegencheck unter bob.at/meinbob waren nicht erreichbar. Auch bei A1 sind E-Mails eingegangen, in denen Kunden über verwirrende Warn-SMS berichten.