Das Bezahlen per Smartphones wird in Zukunft um einige praktische Funktionen erweitert werden.

Egal, welche Statistiken herangezogen werden: Das Bezahlen per NFC wird immer beliebter und hat sich mittlerweile durchgesetzt. Immer häufiger wird an den kontaktlosen Terminals auch per Smartphone oder Smartwatch bezahlt.

Dieses NFC-Bezahlen könnte sich in Zukunft stark verändern und um neue Funktionen ausgebaut werden. Darauf hat sich das NFC Forum verständigt. Dort sind mehr als 400 Mitglieder vertreten, unter anderem Apple, Google, Huawei, Sony, NXP und Qualcomm.

➤ Mehr lesen: Die besten Apps, um beim Einkauf im Supermarkt Geld zu sparen

Mehr als nur Bezahlen

Wer derzeit mit Google Pay oder Apple Pay an einer Kasse bezahlt, kann in den jeweiligen Wallet-Apps einsehen, wo man eingekauft und wie viel Geld man ausgegeben hat. In Zukunft könnte dort gleich direkt der Kassazettel beziehungsweise die Rechnung hinterlegt werden.

Durch die so genannte "Multi-Purpose Tap"-Funktion könnte unter anderem die Zettelwirtschaft massiv eingedämmt werden. Außerdem wäre es möglich, damit beim NFC-Bezahlen gleichzeitig die Kundenkarte einzulesen sowie Treuepunkte oder personalisierte Angebote einzulösen.

➤ Mehr lesen: Spar-App bringt digitale Rechnung auf das Smartphone