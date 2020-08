Boeing 737 Max bekommt neuen Namen

Der Problem-Flieger Boeing 737 Max ist seit März 2019 am Boden, nachdem zwei Flugzeugabstürze mit 346 Toten gravierende Fehler offenbarten. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde (FAA) entzog Boeing daraufhin die Flugerlaubnis für die Maschine. Das Unternehmen muss derzeit die Auflagen der FAA umsetzen, bis der Flieger wieder starten darf.

Dieser Prozess kann noch einige Monate dauern. Verkauft wird die Maschine aber weiterhin. In einer Pressemeldung schreibt Boeing, die polnische Airline Enter Air habe neue 737 Max Maschinen bestellt. In der Meldung taucht allerdings auch eine andere Bezeichnung für das Flugzeug auf: 737-8.

Re-Branding

Dahinter könnte der Beginn eines Re-Brandings des Fliegers stecken. Wie das Magazin One Mile at a Time berichtet, ist 737-8 die interne Bezeichnung des Fliegers, in der Öffentlichkeit wurde aber die Bezeichnung 737 Max kommuniziert. Die Verwendung einer Zahl statt des Zusatzes „Max“ würde besser zu den Bezeichnungen der Boeing-Flieger passen. So heißen die 787-Modelle 787-8, 787-9 und 787-10, die früheren Generation der 737 trugen die Bezeichnung 737-700, 737-800 und 737-900.