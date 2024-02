Boeing 777 stellt Geschwindigkeitsrekord auf

Die Boeing 777-200F kam auf einen Top-Speed von 1.329,32 km/h und war damit schneller als die nominale Angabe der Schallgeschwindigkeit (1.234 km/h). Warum die Frachtmaschine auf ihrem Rekordflug zwischen Taipeh und Los Angeles dennoch nicht die Schallmauer durchbrochen hat, lag am starken Jetstream.

Eine herkömmliche Boeing-Frachtmaschine, die auf dem Passagierflugzeug Boeing 777 basiert, hat einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Noch nie zuvor war ein solcher Flugzeugtyp so schnell geflogen wie Flug 5116 von China Airline am 25. Jänner 2024 - die Concorde ausgeklammert .

Groundspeed vs. Airspeed

Dieser Rückenwind machte die extrem hohe Geschwindigkeit überhaupt erst möglich. Die Boeing flog nämlich in den Luftmassen des Jetstreams, die an diesem Tag eine Windgeschwindigkeit von mehr als 400 km/h erreichten. Dadurch kam das Flugzeug auf einen Groundspeed von 1.329 km/h, wie die Washington Post berichtet.

Der Airspeed, also jene Geschwindigkeit, mit der sich das Flugzeug innerhalb des Jetstreams fortbewegte, lag jedoch nur bei etwas mehr als 900 km/h. Somit ist die Boeing unterhalb der Schallgeschwindigkeit geflogen, weshalb es auch keinen Überschallknall gegeben hat.

Rekordzeit von New York nach London

Der bisherige Rekord von Passagiermaschinen stammt aus dem Februar 2020. Damals ist eine Boeing 747 in Rekordzeit von New York nach London geflogen. Mit einem Top-Speed von 1.327,71 km/h schaffte der Flug BA112 die Strecke in 4 Stunden und 56 Minuten. Auch damals war ein starker Jetstream für den hohen Groundspeed verantwortlich.