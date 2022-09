Rauch in Boeing, Start bei 160 km/h in letzter Sekunde abgebrochen

Ein Video zeigt, wie die Maschine von United Airlines auf der Startbahn abbremst. Alle Personen sind in Sicherheit.

Der Start einer Boeing 777-200 musste am Freitagmorgen in letzter Sekunde abgebrochen werden. Die Maschine hatte bereits eine Geschwindigkeit von 90 Knoten (zirka 167 km/h) erreicht als sich Rauch in der Kabine entwickelte. Daraufhin kam das Flugzeug wieder sicher zum Stehen.